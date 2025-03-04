Свято сьогодні, 4 березня: важливі церковні заборони, прикмети, молитва від хвороб та бідності

Сьогодні, 4 березня, православні християни вшановують пам’ять преподобного Герасима Йорданського. У цей день, що припадає на Великий піст 2025, існують особливі церковні заборони, які важливо дотримуватися, а також народні прикмети, що віщують погоду та врожай.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити цього дня та які традиції пов’язані зі святом.
Герасим народився в Лікії (Мала Азія) та в молодому віці став монахом. Він вирушив до Палестини, де оселився в пустелі біля річки Йордан. Там він заснував монастир, який став центром чернечого життя. Преподобний вів суворе аскетичне життя, харчувався лише хлібом, водою та фініками, а під час Великого посту повністю відмовлявся від їжі.
Одного разу святий побачив пораненого лева, у лапі якого застряг шип. Він допоміг тварині, і з того часу лев залишився жити при монастирі, ставши вірним супутником ченців.
Його монастир біля річки Йордан існує й сьогодні та є важливим місцем паломництва для християн.
Згідно з церковними настановами, у цей день забороняється:
Також сьогодні суворо заборонено шити, в’язати та прати.
Наші предки також помітили, що на Герасима гуси починають нестися і їх треба особливо доглядати.
Сьогодні можна молитися святому Герасиму, щоб він оберігав від хвороб, бідності та злих духів.
Молитва до святого Герасима
О преподобний отче Герасиме, угоднику Божий, вірний слуго Христовий! З любов’ю припадаємо до тебе та молимося. Захисти нас своїми святими молитвами від усякого зла, від скорбот, хвороб і спокус лукавого.
Ти, що в чистоті та смиренні служив Господу, навчи нас істинної віри, терпіння та покаяння. Моли Всемилостивого Бога, щоб дарував нам мир душевний, кріпость у випробуваннях і силу творити добрі справи.
О святий Герасиме, будь заступником нашим перед престолом Господнім, захисти нас від бід та напастей, і приведи на шлях спасіння. Амінь.
Люди, народжені 4 березня, мають сильний характер, рішучість і прагнення до гармонії. Іменинниками цього дня є Герасим, Павло, Юліанія, Яків, В'ячеслав, Григорій.
Талісманом цих людей є карнеол - різновид агату, що символізує мужність, силу та захист. У Середньовіччі його носили для оберігання від темних сил, а також для зміцнення духу та впевненості. Вважається, що цей камінь приносить успіх, підтримує енергію та допомагає долати труднощі.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Вікіпедія.