UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Свято сьогодні, 4 березня: важливі церковні заборони, прикмети, молитва від хвороб та бідності

Яке сьогодні, 4 березня, церковне свято в Україні (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Дмитро Войналович

Сьогодні, 4 березня, православні християни вшановують пам’ять преподобного Герасима Йорданського. У цей день, що припадає на Великий піст 2025, існують особливі церковні заборони, які важливо дотримуватися, а також народні прикмети, що віщують погоду та врожай.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити цього дня та які традиції пов’язані зі святом.

На честь кого церковне свято сьогодні, 4 березня

Герасим народився в Лікії (Мала Азія) та в молодому віці став монахом. Він вирушив до Палестини, де оселився в пустелі біля річки Йордан. Там він заснував монастир, який став центром чернечого життя. Преподобний вів суворе аскетичне життя, харчувався лише хлібом, водою та фініками, а під час Великого посту повністю відмовлявся від їжі.

Одного разу святий побачив пораненого лева, у лапі якого застряг шип. Він допоміг тварині, і з того часу лев залишився жити при монастирі, ставши вірним супутником ченців.

Його монастир біля річки Йордан існує й сьогодні та є важливим місцем паломництва для християн.

Що не можна робити 4 березня

Згідно з церковними настановами, у цей день забороняється:

  • вживати м'ясні та молочні продукти, а також багато їсти
  • байдикувати та лінуватися
  • сваритися, лихословити, заздрити та пліткувати (конфлікти в цей день можуть накликати нещастя на весь рік)
  • відмовляти у допомозі тим, хто її потребує
  • ображати і знущатися над тваринами і птахами, а також виганяти тварин з хати

Також сьогодні суворо заборонено шити, в’язати та прати. Сьогодні не можна багато їсти (ілюстративне фото: Freepik)

Народні прикмети і традиції 4 березня

  • Якщо на Герасима ясно та сонячно, то весна буде рання і тепла.
  • Якщо ж на Герасима похмуро і йде сніг або дощ, то весна буде затяжною та холодною. 
  • Якщо на Герасима дме теплий вітер, то літо буде тепле та врожайне. 
  • Якщо на Герасима ще лежить сніг, то довго ще чекати на тепло. 
  • Якщо граки прилетіли до Герасима, то скоро зійде сніг. 
  • Якщо сороки стрибають біля хат, то скоро буде відлига. 
  • Яка погода на Герасима, таким буде і врожай (сонячний та теплий день 4 березня віщує добрий врожай).
  • Якщо на Герасима мороз, то жито вродить, а гречка - ні. 

Наші предки також помітили, що на Герасима гуси починають нестися і їх треба особливо доглядати.

Сьогодні можна молитися святому Герасиму, щоб він оберігав від хвороб, бідності та злих духів. 

Молитва до святого Герасима

О преподобний отче Герасиме, угоднику Божий, вірний слуго Христовий! З любов’ю припадаємо до тебе та молимося. Захисти нас своїми святими молитвами від усякого зла, від скорбот, хвороб і спокус лукавого.

Ти, що в чистоті та смиренні служив Господу, навчи нас істинної віри, терпіння та покаяння. Моли Всемилостивого Бога, щоб дарував нам мир душевний, кріпость у випробуваннях і силу творити добрі справи.

О святий Герасиме, будь заступником нашим перед престолом Господнім, захисти нас від бід та напастей, і приведи на шлях спасіння. Амінь.

У кого День ангела 4 березня

Люди, народжені 4 березня, мають сильний характер, рішучість і прагнення до гармонії. Іменинниками цього дня є Герасим, Павло, Юліанія, Яків, В'ячеслав, Григорій.

Талісманом цих людей є карнеол - різновид агату, що символізує мужність, силу та захист. У Середньовіччі його носили для оберігання від темних сил, а також для зміцнення духу та впевненості. Вважається, що цей камінь приносить успіх, підтримує енергію та допомагає долати труднощі.

Вас може зацікавити

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
СвятаСвята в УкраїніПЦУВеликий пістПістЦерковний календар