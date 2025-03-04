Праздник сегодня, 4 марта: важные церковные запреты, приметы, молитва от болезней и бедности

Сегодня, 4 марта, православные христиане чтят память преподобного Герасима Иорданского. В этот день, приходящийся на Великий пост 2025, существуют особые церковные запреты, которые важно соблюдать, а также народные приметы, предвещающие погоду и урожай.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в этот день и какие традиции связаны с праздником.
Герасим родился в Ликии (Малая Азия) и в молодом возрасте стал монахом. Он отправился в Палестину, где поселился в пустыне у реки Иордан. Там он основал монастырь, который стал центром монашеской жизни. Преподобный вел строгую аскетическую жизнь, питался только хлебом, водой и финиками, а во время Великого поста полностью отказывался от пищи.
Однажды святой увидел раненого льва, в лапе которого застрял шип. Он помог животному, и с тех пор лев остался жить при монастыре, став верным спутником монахов.
Его монастырь у реки Иордан существует и сегодня и является важным местом паломничества для христиан.
Согласно церковным наставлениям, в этот день запрещается:
Также сегодня строго запрещено шить, вязать и стирать.
Наши предки также заметили, что на Герасима гуси начинают нестись и за ними надо особенно ухаживать.
Сегодня можно молиться святому Герасиму, чтобы он оберегал от болезней, бедности и злых духов.
Молитва к святому Герасиму
О преподобный отче Герасиме, угодник Божий, верный слуга Христов! С любовью припадаем к тебе и молимся. Защити нас своими святыми молитвами от всякого зла, от скорбей, болезней и искушений лукавого.
Ты, в чистоте и смирении служивший Господу, научи нас истинной вере, терпению и покаянию. Моли Всемилостивого Бога, чтобы даровал нам мир душевный, крепость в испытаниях и силу творить добрые дела.
О святой Герасим, будь заступником нашим перед престолом Господним, защити нас от бед и напастей, и приведи на путь спасения. Аминь.
Люди, рожденные 4 марта, имеют сильный характер, решительность и стремление к гармонии. Именинниками этого дня являются Герасим, Павел, Юлиания, Яков, Вячеслав, Григорий.
Талисманом этих людей является карнеол - разновидность агата, символизирующая мужество, силу и защиту. В Средневековье его носили для оберегания от темных сил, а также для укрепления духа и уверенности. Считается, что этот камень приносит успех, поддерживает энергию и помогает преодолевать трудности.
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При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Википедия.