Праздник сегодня, 4 марта: важные церковные запреты, приметы, молитва от болезней и бедности

В честь кого церковный праздник сегодня, 4 марта

Герасим родился в Ликии (Малая Азия) и в молодом возрасте стал монахом. Он отправился в Палестину, где поселился в пустыне у реки Иордан. Там он основал монастырь, который стал центром монашеской жизни. Преподобный вел строгую аскетическую жизнь, питался только хлебом, водой и финиками, а во время Великого поста полностью отказывался от пищи.

Однажды святой увидел раненого льва, в лапе которого застрял шип. Он помог животному, и с тех пор лев остался жить при монастыре, став верным спутником монахов.

Его монастырь у реки Иордан существует и сегодня и является важным местом паломничества для христиан.

Что нельзя делать 4 марта

Согласно церковным наставлениям, в этот день запрещается:

употреблять мясные и молочные продукты, а также много есть

бездельничать и лениться

ссориться, сквернословить, завидовать и сплетничать (конфликты в этот день могут навлечь несчастье на весь год)

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается

оскорблять и издеваться над животными и птицами, а также выгонять животных из дома

Также сегодня строго запрещено шить, вязать и стирать. Сегодня нельзя много есть (иллюстративное фото: Freepik)

Народные приметы и традиции 4 марта

Если на Герасима ясно и солнечно, то весна будет ранняя и теплая.

Если же на Герасима пасмурно и идет снег или дождь, то весна будет затяжной и холодной.

Если на Герасима дует теплый ветер, то лето будет теплое и урожайное.

Если на Герасима еще лежит снег, то долго еще ждать тепла.

Если грачи прилетели - то скоро сойдет снег.

Если сороки прыгают возле домов, то скоро будет оттепель.

Какая погода на Герасима, таким будет и урожай (солнечный и теплый день 4 марта предвещает хороший урожай).

Если на Герасима мороз, то рожь уродится, а гречка - нет.

Наши предки также заметили, что на Герасима гуси начинают нестись и за ними надо особенно ухаживать.

Сегодня можно молиться святому Герасиму, чтобы он оберегал от болезней, бедности и злых духов.

Молитва к святому Герасиму

О преподобный отче Герасиме, угодник Божий, верный слуга Христов! С любовью припадаем к тебе и молимся. Защити нас своими святыми молитвами от всякого зла, от скорбей, болезней и искушений лукавого.

Ты, в чистоте и смирении служивший Господу, научи нас истинной вере, терпению и покаянию. Моли Всемилостивого Бога, чтобы даровал нам мир душевный, крепость в испытаниях и силу творить добрые дела.

О святой Герасим, будь заступником нашим перед престолом Господним, защити нас от бед и напастей, и приведи на путь спасения. Аминь.

У кого День ангела 4 марта

Люди, рожденные 4 марта, имеют сильный характер, решительность и стремление к гармонии. Именинниками этого дня являются Герасим, Павел, Юлиания, Яков, Вячеслав, Григорий.

Талисманом этих людей является карнеол - разновидность агата, символизирующая мужество, силу и защиту. В Средневековье его носили для оберегания от темных сил, а также для укрепления духа и уверенности. Считается, что этот камень приносит успех, поддерживает энергию и помогает преодолевать трудности.

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