Найважливіші церковні свята в березні: коли й навіщо іти до храму
Нині Православна Церква України (ПЦУ) "живе" за новоюліанським церковним календарем. Саме він допомагає стежити за всіма важливими для вірян датами та святами.
Докладніше про те, які дні у перший весняний місяць (березень) є найважливішими для українців, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Перелік і точні дати церковних свят у березні
Згідно з чинним церковним календарем, практично на кожен день року припадають згадки про тих чи інших святих, праведників, великомучеників або ж інших знакових для вірян осіб.
Водночас деякі дати (або й цілі періоди) вирізняються з-поміж інших своєю значущістю та особливими традиціями.
Так, наприклад, з 24 лютого (понеділка) до 2 березня (неділі) триває сирний (або ж масляний) тиждень - період, знаний серед інших як свято Масляна.
Тим часом з 3 березня (понеділка) до 19 квітня (суботи) триватиме багатоденний Великий піст.
Крім того, у церковному календарі впродовж березня згадуються й інші важливі дати (свята, поминальні або ж пам'ятні дні).
1 березня (субота) - день всіх преподобних отців, що в подвигу просяяли (перехідне святкування в суботу сиропусного тижня).
2 березня (неділя) - Неділя сиропусна, прощена. Спомин Адамового вигнання з раю. Заговини на Великий піст.
Останній день Масляної та перший день Великого посту (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
3 березня (понеділок) - 1-й тиждень Великого посту (його початок).
7 березня (п'ятниця) - день священномучеників, що в Херсонесі були єпископами: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Єферія, Елпідія та Агафодора. Літургія Ранішосвячених дарів.
9 березня (неділя) - 1-ша неділя Великого посту. Торжество православ'я. Літургія за чином святителя Василія Великого.
Перша неділя Великого Посту (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
10 березня (понеділок) - 2-й тиждень Великого посту.
15 березня (субота) - субота 2-го тижня Великого посту (день особливого поминання померлих). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.
16 березня (неділя) - 2-га неділя Великого посту. Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. Літургія за чином святителя Василія Великого.
17 березня (понеділок) - 3-й тиждень Великого посту.
22 березня (субота) - субота 3-го тижня Великого посту (день особливого поминання померлих). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.
Поминальна субота (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
23 березня (неділя) - 3-тя неділя Великого посту, Хрестопоклонна. Літургія за чином святителя Василія Великого.
24 березня (понеділок) - 4-й тиждень Великого посту.
25 березня (вівторок) - Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (дванадесяте неперехідне свято). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.
Свято Благовіщення за церковним календарем (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
26 березня (середа) - Собор архангела Гавриїла. Віддання свята Благовіщення Пресвятої Богородиці.
29 березня (субота) - субота 4-го тижня Великого посту (день особливого поминання померлих).
30 березня (неділя) - 4-та неділя Великого посту. Літургія за чином святителя Василія Великого.
31 березня (понеділок) - 5-й тиждень Великого посту.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, звідки взялась Масляна й чи дозволяє церква її відзначати.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України.
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