Свято сьогодні, 30 квітня: що не можна робити, які народні прикмети

30 квітня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого апостола Якова, брата Івана Богослова. До кінця року залишається 245 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 30 квітня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

30 квітня шанується пам'ять апостола Якова, одного з 12 апостолів Христа.

Святий апостол Яків Заведеїв родом із Галилеї, був сином Заведея та старшим братом апостола Івана Богослова. Ісус Христос Сам покликав його до апостольського служіння, і брати одразу залишили рибальські сіті, щоб іти за Спасителем.

Христос називав Якова й Івана "Воанергес", що перекладається як "Сини грому", натякаючи на їхній запальний характер. Водночас Він бачив у них особливу ревність і рішучість, тому часто брав їх разом із Петром у найважливіші моменти Свого служіння.

Після воскресіння Христа апостол Яків вирушив проповідувати на землі сучасної Іспанії. Повернувшись до Єрусалима, він відкрито говорив про Христа, викриваючи фарисеїв у їхній жорстокості й невір’ї. Зрештою фарисеї домоглися арешту Якова за наказом Ірода Антипи, і його засудили на смерть.

Мощі апостола Якова нині зберігаються у соборі в Сантьяго-де-Компостела в Іспанії.

Картина П.Рубенса "Апостол Яков" (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 30 квітня

У цей день краще уникати ворожіння, адже вважається, що нечиста сила може заплутати думки та вплинути на людину.

Наші предки застерігали не працювати на городі, бо вірили, що через це весь майбутній урожай може постраждати.

Заборонялося сумувати й плакати, оскільки сльози й туга, за повір'ями, могли притягнути у дім нові біди.

У цей день не варто сваритися, говорити погане чи провокувати конфлікти, щоб не накликати на себе тривалий розбрат.

Народна мудрість застерігає уникати далеких подорожей і не згадувати старих образ, адже це може ослабити здоров'я й притягнути хвороби.

Народні прикмети і традиції 30 квітня

У народному календарі 30 квітня відзначають Якова Теплого - день, коли за прикметами визначали, яким буде літо.

Якщо небо ясне, то й літо обіцяє бути сонячним і спекотним.

Багато зір на вечірньому небі передвіщають тепле, але грозове літо.

Якщо в цей день випаде град, то влітку варто чекати частих градових опадів.

Південний вітер разом із зоряним небом вказують на тепле, але дощове літо.

Цвітіння черемхи на Якова Теплого зазвичай означає наближення похолодання.

Дощ 30 квітня віщує велику кількість весіль восени.

У кого День ангела 30 квітня

30 квітня іменини відзначають

Максим

Василь

Гнат

Микита

Яків

Людей, які народилися 30 квітня, оберігає агат. Із давніх часів вважалося, що агат особливо підходить тим, хто стикається з емоційними труднощами.