Праздник сегодня, 30 апреля: что нельзя делать, какие народные приметы

30 апреля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого апостола Иакова, брата Иоанна Богослова. До конца года остается 245 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 30 апреля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

30 апреля почитается память апостола Иакова, одного из 12 апостолов Христа.

Святой апостол Иаков Заведеев родом из Галилеи, был сыном Заведея и старшим братом апостола Иоанна Богослова. Иисус Христос Сам призвал его к апостольскому служению, и братья сразу оставили рыбацкие сети, чтобы идти за Спасителем.

Христос называл Иакова и Иоанна "Воанергес", что переводится как "Сыны грома", намекая на их вспыльчивый характер. В то же время Он видел в них особую ревность и решительность, поэтому часто брал их вместе с Петром в самые важные моменты Своего служения.

После воскресения Христа апостол Иаков отправился проповедовать на земли современной Испании. Вернувшись в Иерусалим, он открыто говорил о Христе, обличая фарисеев в их жестокости и неверии. В конце концов фарисеи добились ареста Иакова по приказу Ирода Антипы, и его осудили на смерть.

Мощи апостола Иакова ныне хранятся в соборе в Сантьяго-де-Компостела в Испании.

Картина П.Рубенса "Апостол Иаков" (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 30 апреля

В этот день лучше избегать гадания, ведь считается, что нечистая сила может запутать мысли и повлиять на человека.

Наши предки предостерегали не работать на огороде, потому что верили, что из-за этого весь будущий урожай может пострадать.

Запрещалось грустить и плакать, поскольку слезы и тоска, по поверьям, могли притянуть в дом новые беды.

В этот день не стоит ссориться, говорить плохое или провоцировать конфликты, чтобы не навлечь на себя длительный раздор.

Народная мудрость предостерегает избегать дальних путешествий и не вспоминать старых обид, ведь это может ослабить здоровье и привлечь болезни.

Народные приметы и традиции 30 апреля

В народном календаре 30 апреля отмечают Якова Теплого - день, когда по приметам определяли, каким будет лето.

Если небо ясное, то и лето обещает быть солнечным и жарким.

Много звезд на вечернем небе предвещают теплое, но грозовое лето.

Если в этот день выпадет град, то летом стоит ждать частых градовых осадков.

Южный ветер вместе со звездным небом указывают на теплое, но дождливое лето.

Цветение черемухи на Якова Теплого обычно означает приближение похолодания.

Дождь 30 апреля предвещает большое количество свадеб осенью.

У кого День ангела 30 апреля

30 апреля именины отмечают

Максим

Василий

Игнат

Никита

Яков

Людей, которые родились 30 апреля, оберегает агат. С давних времен считалось, что агат особенно подходит тем, кто сталкивается с эмоциональными трудностями.