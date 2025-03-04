Найважливіші дні та церковні свята навесні за новим календарем: повний список

З вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський церковний календар. Тепер всі важливі дати та свята віряни відзначають саме за ним.

Докладніше про те, які дні є найважливішими для українців впродовж весняного сезону 2025 року, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст

Великий піст, "всеїдний" тиждень і Проводи: точні дати

Згідно з новоюліанським церковним календарем, практично на кожен день року припадають згадки про тих чи інших святих, праведників, великомучеників або ж інших знакових для вірян осіб.

Водночас деякі дати або й цілі періоди - вирізняються з-поміж інших своєю значущістю та особливими традиціями. Це можуть бути, наприклад, пам'ятні чи поминальні дні, а також загальновідомі свята.

Навесні - впродовж березня, квітня й травня - у церковному календарі згадуються такі важливі для українців періоди:

з 3 березня (понеділка) до 19 квітня (суботи) - Великий (багатоденний) піст;

(понеділка) (суботи) - Великий (багатоденний) піст; з 21 квітня (понеділка) до 27 квітня (неділі) - загальниця Пасхальна (Світла) - так званий "всеїдний" тиждень (коли віряни звільнені від одноденних постів у середу та п'ятницю);

(понеділка) (неділі) - загальниця Пасхальна (Світла) - так званий "всеїдний" тиждень (коли віряни звільнені від одноденних постів у середу та п'ятницю); з 28 квітня (понеділка) до 3 травня (суботи) - Проводи (дні особливого поминання померлих).

Другий тиждень після Пасхи - Проводи (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Поминальні суботи та Благовіщення: важливі дні у березні

Впродовж березня 2025 року українці не лише дотримуватимуться Великого посту, але й відзначатимуть низку важливих дат.

1 березня (субота) - день всіх преподобних отців, що в подвигу просяяли (перехідне святкування в суботу сиропусного тижня).

2 березня (неділя) - Неділя сиропусна, прощена. Спомин Адамового вигнання з раю. Заговини на Великий піст.

3 березня (понеділок) - 1-й тиждень Великого посту (його початок).

7 березня (п'ятниця) - день священномучеників, що в Херсонесі були єпископами: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Єферія, Елпідія та Агафодора. Літургія Ранішосвячених дарів.

9 березня (неділя) - 1-ша неділя Великого посту. Торжество православ'я. Літургія за чином святителя Василія Великого.

Перша неділя Великого Посту (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

10 березня (понеділок) - 2-й тиждень Великого посту.

15 березня (субота) - субота 2-го тижня Великого посту (день особливого поминання померлих). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

16 березня (неділя) - 2-га неділя Великого посту. Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. Літургія за чином святителя Василія Великого.

17 березня (понеділок) - 3-й тиждень Великого посту.

22 березня (субота) - субота 3-го тижня Великого посту (день особливого поминання померлих). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

Поминальна субота (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

23 березня (неділя) - 3-тя неділя Великого посту, Хрестопоклонна. Літургія за чином святителя Василія Великого.

24 березня (понеділок) - 4-й тиждень Великого посту.

25 березня (вівторок) - Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (дванадесяте неперехідне свято). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

Свято Благовіщення за церковним календарем (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

26 березня (середа) - Собор архангела Гавриїла. Віддання свята Благовіщення Пресвятої Богородиці.

29 березня (субота) - субота 4-го тижня Великого посту (день особливого поминання померлих).

30 березня (неділя) - 4-та неділя Великого посту. Літургія за чином святителя Василія Великого.

31 березня (понеділок) - 5-й тиждень Великого посту.

Від вербної неділі до Великодня: важливі дні у квітні

У квітні 2025 року церковний календар згадує, серед іншого, про Лазареву суботу, вербний тиждень і вербну неділю, Страсний тиждень, Світле Христове Воскресіння (Пасху або Великдень), поминання жертв Чорнобильської аварії та Проводи.

3 квітня (четвер) - Четвер Великого канону. Літургія Ранішосвячених Дарів.

5 квітня (субота) - Похвала Пресвятої Богородиці (субота акафістна). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

6 квітня (неділя) - 5-та неділя Великого посту. Літургія за чином святителя Василія Великого.

7 квітня (понеділок) - 6-й тиждень Великого посту (вербний тиждень).

12 квітня (субота) - Лазарева субота. Воскрешення праведного Лазаря. Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

13 квітня (неділя) - 6-та неділя Великого посту, ваїй, цвітоносна, вербна неділя. Вхід Господній у Єрусалим (дванадесяте перехідне свято). Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

Вербна неділя (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

14 квітня (понеділок) - Страсний тиждень. Великий понеділок. Літургія Ранішосвячених Дарів.

15 квітня (вівторок) - Великий вівторок. Літургія Ранішосвячених Дарів.

16 квітня (середа) - Велика середа. Літургія Ранішосвячених Дарів.

17 квітня (четвер) - Великий четвер. Спомин таємної вечері. Літургія за чином святителя Василія Великого.

18 квітня (п'ятниця) - Велика п'ятниця. Спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа. Суворий піст.

19 квітня (субота) - Велика субота. Літургія за чином святителя Василія Великого.

20 квітня (неділя) - Світле Христове Воскресіння. Пасха. Великдень. Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого.

Великдень-2025 (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

21 квітня (понеділок) - Пасхальний тиждень. Загальниця. Світлий понеділок.

22 квітня (вівторок) - Світлий вівторок. Іверської ікони Божої Матері.

23 квітня (середа) - Світла середа.

24 квітня (четвер) - Світлий четвер.

25 квітня (п'ятниця) - Світла п'ятниця. Ікони Божої Матері "Живоносне джерело".

26 квітня (субота) - Світла субота. Поминання жертв Чорнобильської аварії (день особливого поминання померлих).

27 квітня (неділя) - Антипасха. 2-га неділя після Пасхи, апостола Фоми.

28 квітня (понеділок) - 2-й тиждень після Пасхи. Проводи.

Переполовення П'ятдесятниці й Вознесіння Господнє: важливі дні у травні

У травні 2025 року деякі дні присвячені тим чи іншим пророкам, святителям і апостолам. Крім того, у церковному календарі згадується про поминання загиблих у ІІ Світовій війні, Переполовення П'ятдесятниці (середину 50 днів між святами Пасхи та зішестя Святого Духа) та Вознесіння Господнє.

1 травня (четвер) - день пророка Єремії. Священномученика Макарія, митрополита Київського і всієї Руси.

2 травня (п'ятниця) - день святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. Перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа і Давида.

День 2 травня в новоюліанському календарі (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

4 травня (неділя) - 3-тя неділя після Пасхи, святих жінок-мироносиць.

5 травня (понеділок) - 3-й тиждень після Пасхи.

8 травня (четвер) - Апостола і євангеліста Іоана Богослова. Поминання загиблих у ІІ Світовій війні (день особливого поминання померлих).

9 травня (п'ятниця) - Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у місто Бар.

10 травня (субота) - Апостола Симона Зилота.

11 травня (неділя) - 4-та неділя після Пасхи, про паралізованого.

12 травня (понеділок) - 4-й тиждень після Пасхи. День тезоіменитства Блаженнійшого Митрополита Київського та всією України Епіфанія (пам'ятний день).

14 травня (середа) - Переполовення П'ятдесятниці.

Переполовення П'ятдесятниці - у травні (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

18 травня (неділя) - 5-та неділя після Пасхи, про самарянку.

19 травня (понеділок) - 5-й тиждень після Пасхи.

21 травня (середа) - Віддання свята Переполовення П'ятдесятниці.

25 травня (неділя) - 6-та неділя після Пасхи, про сліпого.

26 травня (понеділок) - 6-й тиждень після Пасхи.

28 травня (середа) - Віддання свята Пасхи.

29 травня (четвер) - Вознесіння Господнє (дванадесяте перехідне свято).

Вознесіння Господнє у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)