Ці подарунки можуть принести біду: що не можна робити з ножем, дзеркалом і годинником

Ніж, годинник і дзеркало - здавалося б, звичайні подарунки. Але саме ці речі найчастіше згадують у прикметах і забобонах, як "небезпечні" для стосунків і долі.

Чи справді варто уникати їх, або це просто забобони з минулого, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)

Чому деякі подарунки вважаються небезпечними

Народні прикмети мають велике значення у суспільстві й з давніх-давен люди вірять, що застереження, які передають з покоління у покоління - правдиві. Ще наші прабабусі казали, що дарувати ніж, дзеркало та годинник - погана прикмета.

Ніж

Він символізує агресію, а ще - розрив. Подарувати ніж комусь з близьких людей - це до сварки або розірвання стосунків. Щоб позбавити цей подарунок негативу, є один простий спосіб - не подарувати його, а "продати". Тобто, умовно сплатити за нього будь-яку суму.

Годинник

Цей предмет вважається теж невдалим подарунком і його не дарують не тільки в Україні, а й ще у багатьох країнах світу. Наприклад, у Китаї, Кореї та Східній Європі вірять, що годинник "відраховує" час стосунків або життя.

Ще годинник може змінити життєвий цикл людини й тільки від енергії того, хто дарує, залежить, це буде позитивний чи негативний новий досвід.

Дзеркало

Цей предмет, який використовують щодня у кожному домі, має дуже потужну енергетику. Дзеркало пов'язане з тонкими матеріями, його використовують у магічних практиках і за його допомогою можна навіть спілкуватися з духами.

Тому дарувати будь-яке дзеркало не варто. Якщо вам це дуже необхідно - купіть його за декілька купюр або монет. І воно має бути обов'язково у запакованому вигляді.

Що не можна робити з такими подарунками

Ніж

Не приймайте ніж без символічної плати - інакше, за прикметами, ви вплутаєтеся у конфлікт, вас чекає розрив стосунків або серйозна сварка.

Не залишайте подарований ніж на видноті

Не використовуйте ніж одразу після вручення. Дайте йому до вас звикнути

Годинник

Не приймайте годинник без викупу, бо це загрожує розривом стосунків

Не носіть зламаний або старий годинник з негативною історією. Навіть, якщо він належав дідусю або батькові.

Не даруйте годинник людині без тісного зв'язку - бо це вважається "відмірюванням часу". Тобто, подарувати братові за "оплату" можна, а от колезі по роботі - не варто.

Дзеркало

Не тримайте вдома тріснуте або подряпане дзеркало

Не вішайте дзеркала напроти ліжка чи вхідних дверей

Не даруйте дзеркала без важливої нагоди - це недобрий знак

Не можна дивитися у нове дзеркало одразу після отримання

Не варто дарувати дзеркало людині, яка хворіє

Як прибрати негатив з подарованих речей