Ці подарунки можуть принести біду: що не можна робити з ножем, дзеркалом і годинником
Ніж, годинник і дзеркало - здавалося б, звичайні подарунки. Але саме ці речі найчастіше згадують у прикметах і забобонах, як "небезпечні" для стосунків і долі.
Чи справді варто уникати їх, або це просто забобони з минулого, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)
Чому деякі подарунки вважаються небезпечними
Народні прикмети мають велике значення у суспільстві й з давніх-давен люди вірять, що застереження, які передають з покоління у покоління - правдиві. Ще наші прабабусі казали, що дарувати ніж, дзеркало та годинник - погана прикмета.
Ніж
Він символізує агресію, а ще - розрив. Подарувати ніж комусь з близьких людей - це до сварки або розірвання стосунків. Щоб позбавити цей подарунок негативу, є один простий спосіб - не подарувати його, а "продати". Тобто, умовно сплатити за нього будь-яку суму.
Годинник
Цей предмет вважається теж невдалим подарунком і його не дарують не тільки в Україні, а й ще у багатьох країнах світу. Наприклад, у Китаї, Кореї та Східній Європі вірять, що годинник "відраховує" час стосунків або життя.
Ще годинник може змінити життєвий цикл людини й тільки від енергії того, хто дарує, залежить, це буде позитивний чи негативний новий досвід.
Дзеркало
Цей предмет, який використовують щодня у кожному домі, має дуже потужну енергетику. Дзеркало пов'язане з тонкими матеріями, його використовують у магічних практиках і за його допомогою можна навіть спілкуватися з духами.
Тому дарувати будь-яке дзеркало не варто. Якщо вам це дуже необхідно - купіть його за декілька купюр або монет. І воно має бути обов'язково у запакованому вигляді.
Що не можна робити з такими подарунками
Ніж
- Не приймайте ніж без символічної плати - інакше, за прикметами, ви вплутаєтеся у конфлікт, вас чекає розрив стосунків або серйозна сварка.
- Не залишайте подарований ніж на видноті
- Не використовуйте ніж одразу після вручення. Дайте йому до вас звикнути
Годинник
- Не приймайте годинник без викупу, бо це загрожує розривом стосунків
- Не носіть зламаний або старий годинник з негативною історією. Навіть, якщо він належав дідусю або батькові.
- Не даруйте годинник людині без тісного зв'язку - бо це вважається "відмірюванням часу". Тобто, подарувати братові за "оплату" можна, а от колезі по роботі - не варто.
Дзеркало
- Не тримайте вдома тріснуте або подряпане дзеркало
- Не вішайте дзеркала напроти ліжка чи вхідних дверей
- Не даруйте дзеркала без важливої нагоди - це недобрий знак
- Не можна дивитися у нове дзеркало одразу після отримання
- Не варто дарувати дзеркало людині, яка хворіє
Як прибрати негатив з подарованих речей
- Віддайте за подарунок символічну плату, найкраще монету - це знімає негатив з речей
- Проведіть обряд очищення: промийте водою, покладіть на підвіконня та висушіть під сонячними променями
- Додайте балансу - поставте поруч свій талісман, свічку або рослину. Це дозволить збалансувати енергетику подарунка
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Під час написання матеріалу використані джерела: Етнографічний портал "Родовід", Інститут народознавства НАН України, Велика ілюстрована енциклопедія українських традицій