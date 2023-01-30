Свято 30 січня: що можна і не можна робити, щоб не було біди

30 січня 2023 року українці за церковним календарем вшановують пам’ять святого Антонія Великого. В народі цей день називали Антона і Антоніни, і він мав особливі традиції.
Дізнайтеся з матеріалу Styler нижче, що можна і не можна робити сьогодні, прикмети, звичаї, і кого варто привітати з днем ангела.
Цього дня треба помолитися преподобному Антонію Великому, щоб він допоміг зцілитися від різних хвороб, також молилися про здоров'я худоби і вдале отелення корів.
Цю дату у народі називали серединою зими. Зима раніше була дуже важким та голодним періодом, і наші пращури раділи, що вже половина складних днів позаду. 30 січня обходили сараї та комори - перевіряли, скільки залишилося запасів корму для худоби. Також перевіряли запас дров та міркували, чи варто поповнити запаси.
В цей день пекли колобків з вівсяної муки. Таким чином намагалися привернути ранню весну. Такий хліб давали дітлахам, літнім і хворим.
Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна. Обов'язково привітайте винуватців зі святом!
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