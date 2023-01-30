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Свято 30 січня: що можна і не можна робити, щоб не було біди

Яке свято 30 січня (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

30 січня 2023 року українці за церковним календарем вшановують пам’ять святого Антонія Великого. В народі цей день називали Антона і Антоніни, і він мав особливі традиції.

Дізнайтеся з матеріалу Styler нижче, що можна і не можна робити сьогодні, прикмети, звичаї, і кого варто привітати з днем ангела.

Важливі традиції, що треба зробити

Цього дня треба помолитися преподобному Антонію Великому, щоб він допоміг зцілитися від різних хвороб, також молилися про здоров'я худоби і вдале отелення корів.

Цю дату у народі називали серединою зими. Зима раніше була дуже важким та голодним періодом, і наші пращури раділи, що вже половина складних днів позаду. 30 січня обходили сараї та комори - перевіряли, скільки залишилося запасів корму для худоби. Також перевіряли запас дров та міркували, чи варто поповнити запаси.

В цей день пекли колобків з вівсяної муки. Таким чином намагалися привернути ранню весну. Такий хліб давали дітлахам, літнім і хворим.

Що не можна робити

  • Займатися рукоділлям, шити, в'язати, вишивати.
  • Готувати сочевицю і боби, інакше діти захворіють.
  • Показувати незнайомцям коштовності і дорогі речі, інакше можна привабити злодіїв.
  • Сильно напружуватися – підіймати важке, виснажливо тренуватися, довго не спати.
  • Торкатися до гострих предметів, якщо тільки це не столові ножі.

Прикмети на 30 січня

  • Тепла погода сьогодні обіцяє морози найближчими днями.
  • Ясний і безвітряний день – до сильного снігопаду.
  • Якщо вночі хмарно, то в цьому році буде хороший урожай зерна.
  • Відлига віщує ранню весну і хороший улов риби.
  • Сонце тільки опівдні з'явилося – буде рання весна, а ось якщо сніг йде, то весна буде пізньою.
  • У Місяця роги круглі – до ясної та морозної погоди.

День ангела сьогодні відзначають:

Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.​ Обов'язково привітайте винуватців зі святом!

Раніше ми писали, які церковні свята відзначають в Україні у лютому 2023.

Крім того читайте, яка погода очікується в останній місяць зими.

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