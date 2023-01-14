Церковні свята лютого 2023: найважливіші дати особливого місяця
У лютому 2023, найкоротшому місяці в році, ми відзначимо багато цікавих церковних і народних свят, найголовнішими з яких буде Масляна – особливий період, який має глибокі народні традиції.
Що відомо про головні події лютого – в матеріалі Styler нижче.
Коли Масляна 2023
Масляна – це тиждень перед Великим постом, що триватиме до самого Великодня. Цьогоріч це буде з 20 до 26 лютого.
Він знаменує кінець зимових свят, коли дозволяється гучно веселитися, вживати скоромне, тобто їсти м’ясні і молочні продукти, помірно пити алкоголь.
Звісно ж головним символом Масляної є млинці – круглі, мов Сонце, яке в останній зимовий місяць все раніше встає і нагадує про наближення життя, розквіт природи і новий життєвий цикл.
Окрім Масляної у лютому українців чекають такі важливі церковні свята:
- 5 лютого – Тиждень про митаря і фарисея;
- 6 лютого – Початок суцільного тижня митаря і фарисея;
- 12 лютого – Тиждень про блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея;
- 15 лютого – Стрітення Господнє;
- 18 лютого – Вселенська батьківська субота
- 19 лютого – Тиждень про Страшний суд;
- 20 лютого – Перший день Масляної;
- 26 лютого – Останній день Масляної, Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя;
- 27 лютого – Початок Великого посту.
Раніше ми писали також про всі важливі свята, які будуть відзначатися українцями 2023 року, і чи будуть вони додатковими вихідними днями.
Крім того читайте, які світські свята нас чекають у лютому 2023 року.