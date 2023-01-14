Церковні свята лютого 2023: найважливіші дати особливого місяця

У лютому 2023, найкоротшому місяці в році, ми відзначимо багато цікавих церковних і народних свят, найголовнішими з яких буде Масляна – особливий період, який має глибокі народні традиції.

Що відомо про головні події лютого – в матеріалі Styler нижче.

Коли Масляна 2023

Масляна – це тиждень перед Великим постом, що триватиме до самого Великодня. Цьогоріч це буде з 20 до 26 лютого.

Він знаменує кінець зимових свят, коли дозволяється гучно веселитися, вживати скоромне, тобто їсти м’ясні і молочні продукти, помірно пити алкоголь.

Звісно ж головним символом Масляної є млинці – круглі, мов Сонце, яке в останній зимовий місяць все раніше встає і нагадує про наближення життя, розквіт природи і новий життєвий цикл.

Окрім Масляної у лютому українців чекають такі важливі церковні свята: