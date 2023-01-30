Праздник 30 января: что можно и нельзя делать, чтобы не было беды

30 января 2023 украинцы по церковному календарю чтят память святого Антония Великого. В народе этот день называли Антона и Антонины, и он имел особенные традиции.
Узнайте из материала Styler ниже, что можно и нельзя делать сегодня, приметы, обычаи, и кого следует поздравить с днем ангела.
В этот день нужно помолиться преподобному Антонию Великому, чтобы он помог исцелиться от разных болезней, также молились о здоровье скота и удачном отеле коров.
Эту дату в народе называли серединой зимы. Зима раньше была очень тяжелым и голодным периодом, и наши предки радовались, что уже половина сложных дней позади. 30 января обходили сараи и амбары – проверяли, сколько осталось запасов корма для скота. Также проверяли запас дров и рассуждали, следует ли пополнить запасы.
В этот день пекли колобков из овсяной муки. Таким образом пытались привлечь раннюю весну. Такой хлеб давали детворе, пожилым и больным.
Антон, Антоний, Егор, Юрий, Георгий, Иван, Антонина… Обязательно поздравьте виновников с праздником!
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