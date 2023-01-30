Праздник 30 января: что можно и нельзя делать, чтобы не было беды

Важные традиции, что нужно сделать

В этот день нужно помолиться преподобному Антонию Великому, чтобы он помог исцелиться от разных болезней, также молились о здоровье скота и удачном отеле коров.

Эту дату в народе называли серединой зимы. Зима раньше была очень тяжелым и голодным периодом, и наши предки радовались, что уже половина сложных дней позади. 30 января обходили сараи и амбары – проверяли, сколько осталось запасов корма для скота. Также проверяли запас дров и рассуждали, следует ли пополнить запасы.

В этот день пекли колобков из овсяной муки. Таким образом пытались привлечь раннюю весну. Такой хлеб давали детворе, пожилым и больным.

Что нельзя делать

Заниматься рукоделием, шить, вязать, вышивать.

Готовить чечевицу и бобы, иначе дети заболеют.

Показывать незнакомцам драгоценности и дорогие вещи, иначе можно привлечь воров.

Сильно напрягаться – поднимать тяжелое, изнурительно тренироваться, долго бодрствовать.

Прикасаться к острым предметам, если только это не столовые ножи.

Приметы на 30 января

Теплая погода сегодня обещает морозы в ближайшие дни.

Ясный и безветренный день – к сильному снегопаду.

Если ночью будет облачно, то в этом году будет хороший урожай зерна.

Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы.

Солнце только в полдень появилось – будет ранняя весна, а вот если снег идет, то весна будет поздней.

У Луны рога круглые – к ясной и морозной погоде.

День ангела сегодня отмечают:

Антон, Антоний, Егор, Юрий, Георгий, Иван, Антонина… Обязательно поздравьте виновников с праздником!