Свято 30 січня: що можна і не можна робити, щоб не було біди
30 січня 2023 року українці за церковним календарем вшановують пам’ять святого Антонія Великого. В народі цей день називали Антона і Антоніни, і він мав особливі традиції.
Дізнайтеся з матеріалу Styler нижче, що можна і не можна робити сьогодні, прикмети, звичаї, і кого варто привітати з днем ангела.
Важливі традиції, що треба зробити
Цього дня треба помолитися преподобному Антонію Великому, щоб він допоміг зцілитися від різних хвороб, також молилися про здоров'я худоби і вдале отелення корів.
Цю дату у народі називали серединою зими. Зима раніше була дуже важким та голодним періодом, і наші пращури раділи, що вже половина складних днів позаду. 30 січня обходили сараї та комори - перевіряли, скільки залишилося запасів корму для худоби. Також перевіряли запас дров та міркували, чи варто поповнити запаси.
В цей день пекли колобків з вівсяної муки. Таким чином намагалися привернути ранню весну. Такий хліб давали дітлахам, літнім і хворим.
Що не можна робити
- Займатися рукоділлям, шити, в'язати, вишивати.
- Готувати сочевицю і боби, інакше діти захворіють.
- Показувати незнайомцям коштовності і дорогі речі, інакше можна привабити злодіїв.
- Сильно напружуватися – підіймати важке, виснажливо тренуватися, довго не спати.
- Торкатися до гострих предметів, якщо тільки це не столові ножі.
Прикмети на 30 січня
- Тепла погода сьогодні обіцяє морози найближчими днями.
- Ясний і безвітряний день – до сильного снігопаду.
- Якщо вночі хмарно, то в цьому році буде хороший урожай зерна.
- Відлига віщує ранню весну і хороший улов риби.
- Сонце тільки опівдні з'явилося – буде рання весна, а ось якщо сніг йде, то весна буде пізньою.
- У Місяця роги круглі – до ясної та морозної погоди.
День ангела сьогодні відзначають:
Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна. Обов'язково привітайте винуватців зі святом!
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