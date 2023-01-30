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Праздник 30 января: что можно и нельзя делать, чтобы не было беды

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Понедельник 30 января 2023 06:01
Праздник 30 января: что можно и нельзя делать, чтобы не было беды Какой праздник 30 января (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

30 января 2023 украинцы по церковному календарю чтят память святого Антония Великого. В народе этот день называли Антона и Антонины, и он имел особенные традиции.

Узнайте из материала Styler ниже, что можно и нельзя делать сегодня, приметы, обычаи, и кого следует поздравить с днем ангела.

Важные традиции, что нужно сделать

В этот день нужно помолиться преподобному Антонию Великому, чтобы он помог исцелиться от разных болезней, также молились о здоровье скота и удачном отеле коров.

Эту дату в народе называли серединой зимы. Зима раньше была очень тяжелым и голодным периодом, и наши предки радовались, что уже половина сложных дней позади. 30 января обходили сараи и амбары – проверяли, сколько осталось запасов корма для скота. Также проверяли запас дров и рассуждали, следует ли пополнить запасы.

В этот день пекли колобков из овсяной муки. Таким образом пытались привлечь раннюю весну. Такой хлеб давали детворе, пожилым и больным.

Что нельзя делать

  • Заниматься рукоделием, шить, вязать, вышивать.
  • Готовить чечевицу и бобы, иначе дети заболеют.
  • Показывать незнакомцам драгоценности и дорогие вещи, иначе можно привлечь воров.
  • Сильно напрягаться – поднимать тяжелое, изнурительно тренироваться, долго бодрствовать.
  • Прикасаться к острым предметам, если только это не столовые ножи.

Приметы на 30 января

  • Теплая погода сегодня обещает морозы в ближайшие дни.
  • Ясный и безветренный день – к сильному снегопаду.
  • Если ночью будет облачно, то в этом году будет хороший урожай зерна.
  • Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы.
  • Солнце только в полдень появилось – будет ранняя весна, а вот если снег идет, то весна будет поздней.
  • У Луны рога круглые – к ясной и морозной погоде.

День ангела сегодня отмечают:

Антон, Антоний, Егор, Юрий, Георгий, Иван, Антонина… Обязательно поздравьте виновников с праздником!

Ранее мы писали, какие церковные праздники отмечают в Украине в феврале 2023 года.

Кроме того, читайте, какая погода ожидается в последний месяц зимы.

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