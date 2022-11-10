Свято 10 листопада: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

10 листопада православні християни відзначають сьогодні день пам'яті святої та великомучениці Параскеви П'ятниці, яка вважається покровителькою вишивальниць.
Про всі прикмети та заборони цього дня - читайте у матеріалі Styler. Також ми розповімо, хто має цього дня іменини.
Параскева народилася в місті Іконія в заможній родині, яка дотримувалась християнських законів. Все своє життя Параскева служила Господу, молилася і допомагала тим, хто цього потребував.
Параскева допомогла багатьом звернутися до Християнської віри. За це Параскеву кинули до в'язниці. За кілька днів до Іконії прибув намісник імператора, який стежив, щоб люди не молилися Христові. Разом з іншими в'язнями до нього привели Параскеву. За праведне життя та служіння Господу, жінку жорстоко покарали. Вона померла від тортур.
Український народ з особливою повагою ставився до Параскеви П'ятниці. Її іконами прикрашали будинки, на честь святої будували храми. Сьогодні вважається, що щира молитва перед образом Параскеви допомагає створити щастя та мир у сім'ї.
Квіти та трави, якими прикрашали образи Параскеви П'ятниці, вважалися цілющими. У разі будь-якої хвороби їх прикладали до хворого місця, обливали водою, в якій потім купали дітей, або напували хворих на їх відвар.
10 листопада іменини відзначають власники таких імен: Ян, Еммануїл, Степан, Микола, Максим, Іван, Єгор, Дмитро, Георгій, Арсеній, Февронія, Параска, Неоніла та Ганна.
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