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Праздник 10 ноября: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

10 ноября православные христиане отмечают сегодня день памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы, которая считается покровительницей вышивальщиц.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler. Также мы расскажем, у кого в этот день именины.

История святой Параскевы

Параскева родилась в городе Икония в состоятельной семье, соблюдавшей христианские законы. Всю свою жизнь Параскева служила Господу, молилась и помогала тем, кто в этом нуждался.

Параскева помогла очень многим обратиться к Христианской вере. За это Параскеву бросили в тюрьму. Через несколько дней в Иконию прибыл наместник императора, который следил, чтобы люди не молились Христу. Вместе с другими заключенными к нему привели и Параскеву. За праведную жизнь и служение Господу, женщину жестоко наказали. Она умерла от пыток.

Украинский народ с особым уважением относился к Параскеве Пятнице. Ее иконами украшали дома, в честь святой строили храмы. Сегодня считается, что искренняя молитва перед образом Параскевы помогает создать счастье и мир в семье.

Цветы и травы, которыми украшали образы Параскевы Пятницы, почитались целебными. В случае какой-либо болезни их прикладывали к больному месту, обливали водой, в которой потом купали детей, или поили больных их отваром.

Главные приметы этого дня

  • Пошел снег – жди морозной зимы.
  • Пошел дождь – к теплой зиме.
  • Сколько пролетит птиц на небе – столько теплых дней будет зимой.
  • Лучи Солнца косо пронзают облака – к хорошей погоде в ближайшие дни.

Что нельзя делать в этот день

  • Кто в пятницу моет полы, тот после смерти в помоях валяться будет.
  • Кто в пятницу над людьми насмехается, тому на том свете также достанется.
  • Кто прядет в пятницу, у того на том свете будут слепы отец и мать.
  • По пятницам ребенка не купают, а то сушец (болезненная худоба) нападет.

10 ноября именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Эммануил, Степан, Николай, Максим, Иван, Егор, Дмитрий, Георгий, Арсений, Феврония, Прасковья, Неонила и Анна.

Также читайте обо всех церковных праздниках декабря 2022 года.

Кроме того, недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.

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