Святий Миколай, особливе Різдво та інші великі свята грудня 2022: новий календар

В грудні 2022 року нас чекає багато світлих православних свят: День Святого Миколая, Великомучениці Варвари, апостола Андрія Первозванного і звісно ж особливе Різдво Христове, яке ПЦУ дозволила святкувати 25 грудня.

Дивіться нижче в матеріалі Styler календар церковних свят останнього місяця року.