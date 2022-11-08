Святий Миколай, особливе Різдво та інші великі свята грудня 2022: новий календар
В грудні 2022 року нас чекає багато світлих православних свят: День Святого Миколая, Великомучениці Варвари, апостола Андрія Первозванного і звісно ж особливе Різдво Христове, яке ПЦУ дозволила святкувати 25 грудня.
Дивіться нижче в матеріалі Styler календар церковних свят останнього місяця року.
Найголовніші православні церковні свята у грудні 2021 року:
1 грудня - пам’яті мучеників Романа диякона та отрока Варула.
4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці - велике дванадесяте свято.
7 грудня - Великомучениці Катерини.
10 грудня - святкування ікони Божої Матері, що називається Знамення.
13 грудня - день апостола Андрія Первозванного.
17 грудня - пам’ять великомучениці Варвари та мучениці Іуліанії.
18 грудня - пам’ять преподобного Сави Освяченого.
19 грудня - день святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця.
22 грудня - Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці; пам’ять святої пророчиці Анни, матері пророка Самуїла; святкування на честь ікони Божої Матері, що зветься Ненавмисна Радість.
25 грудня - Різдво Христове.
Пости у грудні 2021 року
Весь грудень триває Різдвяний піст (від 28 листопада по 6 грудня), у всі дні якого виключаються м’ясні, молочні продукти та яйця. Крім того віряни притримуються такого календаря:
понеділок, середа, п'ятниця - сухоядіння;
вівторок, четвер - гаряча їжа з олією;
субота, неділя - гаряча рослинна їжа з олією, риба, вино.
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