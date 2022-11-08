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Святий Миколай, особливе Різдво та інші великі свята грудня 2022: новий календар

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Вівторок 08 листопада 2022 16:02
Святий Миколай, особливе Різдво та інші великі свята грудня 2022: новий календар Фото: Православні свята грудня 2022 (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

В грудні 2022 року нас чекає багато світлих православних свят: День Святого Миколая, Великомучениці Варвари, апостола Андрія Первозванного і звісно ж особливе Різдво Христове, яке ПЦУ дозволила святкувати 25 грудня.

Дивіться нижче в матеріалі Styler календар церковних свят останнього місяця року.

Найголовніші православні церковні свята у грудні 2021 року:

1 грудня - пам’яті мучеників Романа диякона та отрока Варула.

4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці - велике дванадесяте свято.

7 грудня - Великомучениці Катерини.

10 грудня - святкування ікони Божої Матері, що називається Знамення.

13 грудня - день апостола Андрія Первозванного.

17 грудня - пам’ять великомучениці Варвари та мучениці Іуліанії.

18 грудня - пам’ять преподобного Сави Освяченого.

19 грудня - день святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця.

22 грудня - Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці; пам’ять святої пророчиці Анни, матері пророка Самуїла; святкування на честь ікони Божої Матері, що зветься Ненавмисна Радість.

25 грудня - Різдво Христове.

Пости у грудні 2021 року

Весь грудень триває Різдвяний піст (від 28 листопада по 6 грудня), у всі дні якого виключаються м’ясні, молочні продукти та яйця. Крім того віряни притримуються такого календаря:

понеділок, середа, п'ятниця - сухоядіння;

вівторок, четвер - гаряча їжа з олією;

субота, неділя - гаряча рослинна їжа з олією, риба, вино.

Також ми писали про особливості всіх батьківських субот листопада 2022.

Крім того, читайте про те, що з'явився календар вихідних і робочих грудня 2022.

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