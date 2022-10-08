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Праздники и выходные ноября 2022 года: сколько будем отдыхать и что отметим

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Суббота 08 октября 2022 10:00
Праздники и выходные ноября 2022 года: сколько будем отдыхать и что отметим Фото: Выходные и праздники ноября 2022 года (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Последний месяц осени 2022 года, ноябрь, будет богат государственными праздниками, а вот дополнительные выходные не предусматриваются. Впрочем, отдых во время знаковых праздников у нас забрала война, ведь дополнительные выходные отменены на период действия военного положения.

Сколько рабочих и выходных дней нас ждет, календарь важных праздников – в материале Styler ниже.

В ноябре всего будет 30 рабочих дней. Из них 22 рабочих и только 8 выходных.

Выходными днями будут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.

Самые крупные и важные праздники последнего месяца осени: День украинской письменности и языка, в который все желающие смогут написать Радиодиктант национального единства, День студента, День Свободы и достоинства.

Праздники и выходные ноября 2022 года: сколько будем отдыхать и что отметим

Коллаж РБК-Украина: Календарь на ноябрь 2022

Все праздники ноября 2022 года

  • 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии
  • 4 ноября – День железнодорожника
  • 6 ноября – День работника социальной сферы, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
  • 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
  • 10 ноября – Международный день бухгалтера
  • 14 ноября – Всемирный день борьбы пpотив диабета, Международный день логопеда
  • 16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи
  • 17 ноября – День студента, Международный день студентов, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких
  • 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя
  • 20 ноября – День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв ДТП, Всемирный день ребенка
  • 21 ноября – День Свободы и достоинства, Всемирный день телевидения
  • 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
  • 26 ноября – День памяти жертв голодоморов
  • 28 ноября – День работника финансового мониторинга

Ранее мы писали, будет ли выходной на Покров, 14 октября.

Также читайте обо всех праздниках и выходных октября 2022 года.

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