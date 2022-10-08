Праздники и выходные ноября 2022 года: сколько будем отдыхать и что отметим

Последний месяц осени 2022 года, ноябрь, будет богат государственными праздниками, а вот дополнительные выходные не предусматриваются. Впрочем, отдых во время знаковых праздников у нас забрала война, ведь дополнительные выходные отменены на период действия военного положения.

Сколько рабочих и выходных дней нас ждет, календарь важных праздников – в материале Styler ниже.

В ноябре всего будет 30 рабочих дней. Из них 22 рабочих и только 8 выходных.

Выходными днями будут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.

Самые крупные и важные праздники последнего месяца осени: День украинской письменности и языка, в который все желающие смогут написать Радиодиктант национального единства, День студента, День Свободы и достоинства.

Коллаж РБК-Украина: Календарь на ноябрь 2022

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