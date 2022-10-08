Праздники и выходные ноября 2022 года: сколько будем отдыхать и что отметим
Последний месяц осени 2022 года, ноябрь, будет богат государственными праздниками, а вот дополнительные выходные не предусматриваются. Впрочем, отдых во время знаковых праздников у нас забрала война, ведь дополнительные выходные отменены на период действия военного положения.
Сколько рабочих и выходных дней нас ждет, календарь важных праздников – в материале Styler ниже.
В ноябре всего будет 30 рабочих дней. Из них 22 рабочих и только 8 выходных.
Выходными днями будут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.
Самые крупные и важные праздники последнего месяца осени: День украинской письменности и языка, в который все желающие смогут написать Радиодиктант национального единства, День студента, День Свободы и достоинства.
Коллаж РБК-Украина: Календарь на ноябрь 2022
Все праздники ноября 2022 года
- 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии
- 4 ноября – День железнодорожника
- 6 ноября – День работника социальной сферы, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
- 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
- 10 ноября – Международный день бухгалтера
- 14 ноября – Всемирный день борьбы пpотив диабета, Международный день логопеда
- 16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи
- 17 ноября – День студента, Международный день студентов, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких
- 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя
- 20 ноября – День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв ДТП, Всемирный день ребенка
- 21 ноября – День Свободы и достоинства, Всемирный день телевидения
- 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
- 26 ноября – День памяти жертв голодоморов
- 28 ноября – День работника финансового мониторинга
Ранее мы писали, будет ли выходной на Покров, 14 октября.
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