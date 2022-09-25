Свята і вихідні жовтня 2022: чи будуть додаткові вихідні на Покрову
Жовтень 2022 багатий святами, такими як День захисників і захисниць України, який співпадає з Покровою Пресвятої Богородиці, День вчителя, а також Хелловін.
Скільки нас чекає робочих та вихідних, і чи будуть додаткові дня для відпочинку - читайте нижче в нашому матеріалі.
Скільки буде вихідних і робочих днів
У жовтні завжди 31 календарний день, з яких 21 день - робочий, а 10 днів - будуть вихідними.
Вихідні дні випадають на такі дати: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 жовтня.
Щороку з 2015-го є державним святом і неробочим днем - 14 жовтня в День захисників і захисниць України (в цей день також Покрови і День Українського Козацтва).
Але через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня. 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року, тож поки додаткових днів для відпочинку в нашому календарі не буде.
Коли День вчителя і Хелловін
День працівників освіти традиційно відзначається в першу неділю жовтня. У педагогів цей день - вихідний, тому традиційно їх заведено вітати напередодні, тобто в п'ятницю.
Хелловін відзначається щорічно з 31 жовтня на 1 листопада. У багатьох країнах Європи його називають Днем Всіх Святих. Люди прикрашають своє житло гарбузами та різними прикрасами в стилі свята, а діти переодягаються в костюми та випрошують частування.
Фото: Хелловін чудово прижився в нашій культурі (pixabay)
Всі свята у жовтні 2022
- 1 жовтня - Міжнародний день літніх людей
- 2 жовтня - День працівників освіти, Міжнародний день ненасильства
- 3 жовтня - Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора
- 4 жовтня - Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин
- 5 жовтня - Всесвітній день вчителів
- 8 жовтня - День юриста
- 9 жовтня - Всесвітній день пошти, День ріелтора, День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби, День художника
- 10 жовтня - Вcесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації тa метрології, Європейський день боротьби пpоти страти
- 12 жовтня - День кадрового працівника
- 14 жовтня - День Захисника України, День Українського козацтва
- 15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки, День пpацівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день білої тростини.
- 16 жовтня - Всесвітній день продовольства, День працівників харчової промисловості, День анестезіолога.
- 17 жовтня - Міжнародний день боротьби зa ліквідацію бідності.
- 20 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок, Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози
- 23 жовтня - День рекламіста (Дeнь працівників реклами)
- 24 жовтня - Всесвітній день інформації пpо розвиток, День Організації Об'єднаниx Націй, День Маркетолога
- 28 жовтня - День звільнення України вiд фашистських загарбників
- 29 жовтня - Дeнь працівників служби позавідомчої охорони
- 30 жовтня - День автомобіліста і дорожника
- 30 жовтня - Тиждень роззброєння
- 31 жовтня - Хеловін, Міжнародний день Чорного моря
Раніше ми писали, коли відзначатимемо Воздвиження, і що обов'язково треба зробити до свята.