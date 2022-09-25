ua ru
Нд, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свята і вихідні жовтня 2022: чи будуть додаткові вихідні на Покрову

Новость на русском →
Неділя 25 вересня 2022 10:42
Свята і вихідні жовтня 2022: чи будуть додаткові вихідні на Покрову Фото: Вихідні і свята у жовтні 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Жовтень 2022 багатий святами, такими як День захисників і захисниць України, який співпадає з Покровою Пресвятої Богородиці, День вчителя, а також Хелловін.

Скільки нас чекає робочих та вихідних, і чи будуть додаткові дня для відпочинку - читайте нижче в нашому матеріалі.

Скільки буде вихідних і робочих днів

У жовтні завжди 31 календарний день, з яких 21 день - робочий, а 10 днів - будуть вихідними.

Вихідні дні випадають на такі дати: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 жовтня.

Щороку з 2015-го є державним святом і неробочим днем - 14 жовтня в День захисників і захисниць України (в цей день також Покрови і День Українського Козацтва).

Але через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня. 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року, тож поки додаткових днів для відпочинку в нашому календарі не буде.

Коли День вчителя і Хелловін

День працівників освіти традиційно відзначається в першу неділю жовтня. У педагогів цей день - вихідний, тому традиційно їх заведено вітати напередодні, тобто в п'ятницю.

Хелловін відзначається щорічно з 31 жовтня на 1 листопада. У багатьох країнах Європи його називають Днем Всіх Святих. Люди прикрашають своє житло гарбузами та різними прикрасами в стилі свята, а діти переодягаються в костюми та випрошують частування.

Свята і вихідні жовтня 2022: чи будуть додаткові вихідні на ПокровуФото: Хелловін чудово прижився в нашій культурі (pixabay)

Всі свята у жовтні 2022

  • 1 жовтня - Міжнародний день літніх людей
  • 2 жовтня - День працівників освіти, Міжнародний день ненасильства
  • 3 жовтня - Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора
  • 4 жовтня - Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин
  • 5 жовтня - Всесвітній день вчителів
  • 8 жовтня - День юриста
  • 9 жовтня - Всесвітній день пошти, День ріелтора, День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби, День художника
  • 10 жовтня - Вcесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації тa метрології, Європейський день боротьби пpоти страти
  • 12 жовтня - День кадрового працівника
  • 14 жовтня - День Захисника України, День Українського козацтва
  • 15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки, День пpацівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день білої тростини.
  • 16 жовтня - Всесвітній день продовольства, День працівників харчової промисловості, День анестезіолога.
  • 17 жовтня - Міжнародний день боротьби зa ліквідацію бідності.
  • 20 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок, Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози
  • 23 жовтня - День рекламіста (Дeнь працівників реклами)
  • 24 жовтня - Всесвітній день інформації пpо розвиток, День Організації Об'єднаниx Націй, День Маркетолога
  • 28 жовтня - День звільнення України вiд фашистських загарбників
  • 29 жовтня - Дeнь працівників служби позавідомчої охорони
  • 30 жовтня - День автомобіліста і дорожника
  • 30 жовтня - Тиждень роззброєння
  • 31 жовтня - Хеловін, Міжнародний день Чорного моря

Раніше ми писали, коли відзначатимемо Воздвиження, і що обов'язково треба зробити до свята.

Читайте РБК-Україна в Google News
свята свято
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь