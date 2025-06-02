Священник з Тернополя знайшов на власному подвір'ї глечик зі скарбом XIX століття

Священник-блогер Олексій Філюк, який дуже популярний на рідній Тернопільщині, раптом став ще й археологом. Під час робіт у себе на подвір'ї він знайшов старовинний глечик з прикрасами та монетами, яким понад 150 років.

Деталі неймовірної знахідки розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сторінку священника у Facebook.

За словами о. Олексія Філюка, він придбав стару хату у селі Шушківці, яка була по сусідству. Хата призначена одному з його синів і зараз священник розчищає там подвір'я та займається ремонтом. Він активно записує відео про те, як наводить лад у старій хатинці й поділився, що знайшов старовинний глечик.

"Знайшов сьогодні під корінням старої грушки глечик з якимись іржавими та окисненими монетами. Хто каже, що Бога нема, то нещасні люди", - каже о. Олексій.

Він додав, що на місці знахідки росла стара грушка і лишився тільки пеньок. Його викорчували, а у землі - глечик.

"Навіть ви мені писали: священник Олексій, подивіться, чи нема нічого, якихось монеток. Знайшов цілий гладущик різних. На одній з монет викарбуване - 1844 рік", - додав священник.

Священник знайшов монети 1844 року на власному подвір'ї (фото: facebook.com/oleksiyfilyk)

Окрім монет, він знайшов ще стару брошку, медальйончик та маленький мідний глечик. О. Олексій не розповів, що буде робити з цією знахідкою, але натякнув, що залишить її дітям.

У знайденому скарбі також був старовинний кулон (фото: facebook.com/oleksiyfilyk)

О. Олег Філюк - українській релігійний діяч, громадський активіст, волонтер, блогер, член національної спілки журналістів. З 2014 - керівник будинку культури в Шушківцях та очільник ансамблю "Гомін".

Видав свою книжку - "365 християнських пісень на кожен Божий день". Під його опікою - 4 сини. Веде свій кулінарний блог у YouTube та Instagram.