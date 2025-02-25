Археологи знайшли старовинні прикраси, які були зроблені з металу космічного походження

Серед золотих прикрас бронзового віку з Іберійського півострова археологи знайшли два артефакти, які можуть мати дуже цікаве походження. Зараз вже відомо, що це метал, але скоріш за все, він не земного походження.

Що відомо про цю знахідку та яку гіпотезу роблять археологи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Science alert.

Масивний браслет на порожниста напівсфера, які були знайдені серед золотих прикрас бронзового віку, зроблені з невідомого металу. За припущенням дослідників - це залізо метеоритного походження, яке впало з небес.

Таке відкриття зробили в Національному археологічному музею Іспанії. У науковій роботі Сальвадора Ровіра-Льоренса вказується, що металургійні технології на Іберійському півострові понад 3000 років тому були значно розвиненішими, ніж це вважалося раніше.

Скарб Вільєни складається з 66 предметів. Він здебільшого складається з золотих артефактів і був знайдений ще в 1963 році в районі сучасного Аліканте, Іспанія. Цей скарб був визнаний одним з найважливіших прикладів ювелірного мистецтва бронзового віку на Іберійському півострові та і й взагалі - в усій Європі. Ця прикраса, ймовірно, зроблена з космічного металу (фото: tp.revistas/csic es)

Серед усіх предметів інтерес вчених викликало два артефакти - невелика порожниста напівсфера, яка може бути частиною скіпетра або руків'ю меча, та масивний браслет, який нагадує торк. Обидва предмети мали "феромагнітний" вигляд, що свідчить про вміст заліза.

Однак залізна доба в Іберії розпочалася приблизно в 850 році до н.е., а більшість предметів скарбу датуються періодом між 1500 та 1200 роками до н.е. Тому вчені засумнівалися у тому, що цей метал - земного походження.

Річ у тому, що металеві руди, знайдені на поверхні Землі - не єдині джерела заліза. У різних куточках світу знаходять артефакти, які створені з заліза метеоритного походження, датовані до настання залізної доби.

Найвідомішим таким артефактом є залізний кинджал фараона Тутанхамона. Такі бронзові артефакти з метеоритного металу вважаються неймовірно цінними. Браслет, який вироблений з космічного металу (фото: tp.revistas/csic es)

Між залізом з Землі та метеоритним є одна цікава відмінність - це вміст нікелю. В залізі космічного походження його значно більше. Дослідники отримали дозвіл на аналіз знайдених артефактів в Іспанії. Попри корозію, яка могла змінити елементний склад, результати тестів чітко показали, що метеоритне залізо міститься в обох предметах.

"Отримані дані свідчать, що браслет і напівсфера зі Скарбу Вільєни є першими відомими артефактами з метеоритного заліза на Іберійському півострові, що узгоджується з хронологією пізнього бронзового періоду, до початку масового виробництва земного заліза", - кажуть вчені.

Наступний крок дослідників - використати новітні неінвазивні методи аналізу, щоб отримати детальніші дані, які підтвердять унікальність та походження цих артефактів.