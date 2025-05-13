Знахідка біля річки здивувала Європу: що відомо про унікальний скарб XI століття

Під час відновлення лісу в німецькій Саксонії-Анхальт археологи разом із волонтерами натрапили на справжню сенсацію - середньовічний скарб. Знахідка лежала буквально під ногами та містила артефакти великої наукової та матеріальної цінності.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Heritage Daily розповідає про обставини цієї дивовижної знахідки.

Що саме знайшли під землею

Це відкриття стало можливим завдяки співпраці місцевих жителів із Державною службою охорони пам’яток Саксонії-Анхальт. І хоча пошуки мали на меті дослідження ландшафту, натомість знайшли вікно в минуле.

Клад знаходився на глибині всього 35 сантиметрів, неподалік річки Ельба, біля села Любс. Один з учасників досліджень помітив блиск у ґрунті, який виявився срібною монетою. Ретельні розкопки дозволили витягти 272 монети, що пролежали в землі майже тисячу років. Усі вони датуються XI століттям і перебувають у дивовижно хорошому стані.

д складався переважно зі срібних монет - 196 денаріїв, 65 пфенігів із високим обідком та 12 оболов. Усі монети були скупчені в обесцвіченій плямі ґрунту діаметром приблизно 30 сантиметрів. Поруч виявили уламки глиняного горщика, ймовірно, саме в ньому й зберігалося срібло. На дні також знайшли залишки текстилю - очевидно, монети були загорнуті в тканину чи покладені у мішечок.

Розташування монет було щільним, що допомогло зберегти їх у відмінному стані. Таке сховище могло належати духовній особі, місцевому скарбнику чи навіть заможному торговцю. Археологи підкреслюють, що це не просто випадковий набір монет, а цілеспрямовано сформований фінансовий резерв.

У 13 сторіччі пфеніги були срібними та золотими (фото: Вікіпедія)

Коли і ким могли бути заховані ці монети

Найдавніші пфеніги в колекції датуються часами архієпископа Геро Магдебурзького, який керував у 1012-1023 роках. Інші монети належать до періоду архієпископа Гунфріда (1032-1051), а найпізніші - до часу єпископа Бурхарда з Гальберштадта (1036-1059). Це дає підставу вважати, що скарб був захований приблизно після 1059 року.

Частина монет має гравіювання з назвою Магдебурга, що підкреслює роль міста як релігійного та економічного центру. Більшість монет були викарбувані під контролем церковної влади, що свідчить про її величезний вплив на фінансову систему того часу.

Вчені вважають, що монети могли бути приховані під час політичної нестабільності, загрози нападу або змін у церковній ієрархії. Такі знахідки допомагають краще зрозуміти середньовічну економіку та взаємозв’язок між релігією й грошима.

Чому ця знахідка така важлива

Цей срібний скарб є не лише красивою колекцією монет, а й безцінним історичним свідченням. Він дозволяє краще дослідити грошовий обіг у Центральній Європі XI століття та особливості середньовічного монетного карбування.

Завдяки чітким часовим межам карбування, скарб є ідеальним джерелом для датування інших археологічних об’єктів. Його зв’язок із церковними діячами вказує на фінансову автономію духовенства. Такі відкриття змінюють наше уявлення про роль церкви не лише у вірі, а й в економіці.