У Римі знайшли древній папський палац, який старший за увесь Ватикан

У самому серці Риму археологи виявили першу резиденцію Папи Римського – стародавній палац, який існував задовго до появи Ватикану. Це відкриття може змінити погляд на історію папства й підтверджує, що навіть через тисячоліття Рим продовжує дивувати.

Що відомо про перший папський палац та у якому він стані, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Де знайдено палац і що відомо про нього

Під час реконструкції площі перед архібазилікою Святого Івана Латеранського археологи натрапили на рештки оборонних стін і стародавнього палацу, який, як вважають дослідники, служив резиденцією Папи ще до того, як Ватикан став офіційним місцем папського престолу.

Стіни збудовані з туфу - породи, утвореної з вулканічного попелу. Ймовірно, їх створено з матеріалів знищених давніх споруд. Ця зона була частиною Патріархату - монументального комплексу, зведеного за наказом імператора Костянтина у IV столітті після визнання християнства офіційною релігією Риму. Побудований цей палац був близько тисячі років тому.

Чому ця знахідка важлива

За словами Міністерства культури Італії, це одне з найзначніших археологічних відкриттів останніх років у Римі. Археологи вперше отримали змогу дослідити структуру папського палацу, який функціонував до 1305 року, коли папство переїхало до французького Авіньйону. Ватикан як незалежна держава виник лише у 1929 році. У Римі знайдено старовинну папську резиденцію, яка старша за Ватикан (скриншот)

Оборонні елементи та контексти історії

Будівля має складну архітектуру з оборонними стінами, збудованими, ймовірно, в епоху конфліктів між римськими аристократами, які боролись за вплив на папський престол. Особливої уваги заслуговує частина стіни з клиноподібними контрфорсами - ознакою середньовічної фортифікації.

Історики пов'язують її спорудження з нашестям військ Аглабідського халіфату, які грабували Рим у 846 році. Тоді були зруйновані й святині, зокрема базиліка Святого Петра.

Також археологи виявили кілька ознак реставрації по всій стародавній споруді з використанням різних будівельних технік.

Чому старовинну папську резиденцію покинули та забули (скриншот)

Чому про палац забули

Після повернення пап до Риму та перенесення їхньої резиденції до Ватикану потреба в обороні Патріархату зникла. Стіни зруйнували або поховали, і згодом про них забули. Цей стародавній палац був лише незначною частиною Ватикану, площа якого становить 250 000 квадратних футів.

Лише під час підготовки до Ювілею 2025 року, який щороку приваблює мільйони паломників, роботи з благоустрою площі відкрили забуту історію.