Свіжий чи сухий: у якому вигляді часник корисніший

Про користь свіжого часнику відомо вже давно. Сушений часник має деякі відмінності. Він дивним чином зберігає всі свої корисні речовини та смакові якості.
Про це розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик в Instagram.
За словами експертки, свіжий часник має такі корисні властивості:
Додамо, що не рекомендується купувати вже пророслий часник. На смак він буде різким і навіть трохи неприємним, а корисних якостей вже в нім не залишиться.
Калорійність 100 г свіжого часнику - 130 кілокалорій та 25 г вуглеводів.
Сухий часник має деякі відмінності від звичайного свіжого, а саме:
Калорійність 100 г сухого часнику становить 345 кілокалорій. У продукті міститься 75 г вуглеводів, невелика кількість жирів, ледь перевищує 0,4 г і 16 білків.
Для приготування страв використовують такі заходи дозування: в одній столовій ложці міститься приблизно 12 г сухого продукту, а в чайній - 3.
Сушений часник не рекомендується вживати при таких хворобах, як гайморит, цироз печінки і порушення в роботі нирок. Занадто велика кількість цього продукту в будь-якій страві здатне викликати хворобливі відчуття у людей з виразкою шлунка і запаленням підшлункової залози.
Раніше ми називали найпростіший спосіб, який допоможе почистити часник за хвилину.
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