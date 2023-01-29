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Свіжий чи сухий: у якому вигляді часник корисніший

Чим відрізняється сухий часник від свіжого (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Про користь свіжого часнику відомо вже давно. Сушений часник має деякі відмінності. Він дивним чином зберігає всі свої корисні речовини та смакові якості.

Про це розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик в Instagram.

Користь свіжого часнику

За словами експертки, свіжий часник має такі корисні властивості:

  • Гострий, яскравий смак, який швидко розкривається;
  • Окиснюється, тому на смак впливає спосіб та час нарізання;
  • Максимум вітамінів + фітонциди, які мають бактерицидну дію;
  • Користь від фітонцидів можна отримати навіть, коли нюхаючи часник - вони знаходяться в летких ефірних оліях;
  • Карамелізується та підгорає;
  • Підходить для салатів, соусів та різноманітних страв;
  • Дає запах з рота.

Додамо, що не рекомендується купувати вже пророслий часник. На смак він буде різким і навіть трохи неприємним, а корисних якостей вже в нім не залишиться.

Калорійність 100 г свіжого часнику - 130 кілокалорій та 25 г вуглеводів.

Чим кращий сухий часник

Сухий часник має деякі відмінності від звичайного свіжого, а саме:

  • Смак довше розкривається;
  • Не окислюється;
  • Має вітаміни, які термообробка вбиває фітонциди;
  • Людям з виразками та іншими хронічними хворобами потрібно обмежити його кількість;
  • Не карамелізується та не горить;
  • Підходить для смаження;
  • Не дає сильного запаху з рота.

Калорійність 100 г сухого часнику становить 345 кілокалорій. У продукті міститься 75 г вуглеводів, невелика кількість жирів, ледь перевищує 0,4 г і 16 білків.

Для приготування страв використовують такі заходи дозування: в одній столовій ложці міститься приблизно 12 г сухого продукту, а в чайній - 3.

Сушений часник не рекомендується вживати при таких хворобах, як гайморит, цироз печінки і порушення в роботі нирок. Занадто велика кількість цього продукту в будь-якій страві здатне викликати хворобливі відчуття у людей з виразкою шлунка і запаленням підшлункової залози.

Раніше ми називали найпростіший спосіб, який допоможе почистити часник за хвилину.

Також ми писали, як зберігати часник, щоб він був свіжим цілих півроку.

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чеснок