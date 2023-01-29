Свіжий чи сухий: у якому вигляді часник корисніший

Користь свіжого часнику

За словами експертки, свіжий часник має такі корисні властивості:

Гострий, яскравий смак, який швидко розкривається;

Окиснюється, тому на смак впливає спосіб та час нарізання;

Максимум вітамінів + фітонциди, які мають бактерицидну дію;

Користь від фітонцидів можна отримати навіть, коли нюхаючи часник - вони знаходяться в летких ефірних оліях;

Карамелізується та підгорає;

Підходить для салатів, соусів та різноманітних страв;

Дає запах з рота.

Додамо, що не рекомендується купувати вже пророслий часник. На смак він буде різким і навіть трохи неприємним, а корисних якостей вже в нім не залишиться.

Калорійність 100 г свіжого часнику - 130 кілокалорій та 25 г вуглеводів.

Чим кращий сухий часник

Сухий часник має деякі відмінності від звичайного свіжого, а саме:

Смак довше розкривається;

Не окислюється;

Має вітаміни, які термообробка вбиває фітонциди;

Людям з виразками та іншими хронічними хворобами потрібно обмежити його кількість;

Не карамелізується та не горить;

Підходить для смаження;

Не дає сильного запаху з рота.

Калорійність 100 г сухого часнику становить 345 кілокалорій. У продукті міститься 75 г вуглеводів, невелика кількість жирів, ледь перевищує 0,4 г і 16 білків.

Для приготування страв використовують такі заходи дозування: в одній столовій ложці міститься приблизно 12 г сухого продукту, а в чайній - 3.

Сушений часник не рекомендується вживати при таких хворобах, як гайморит, цироз печінки і порушення в роботі нирок. Занадто велика кількість цього продукту в будь-якій страві здатне викликати хворобливі відчуття у людей з виразкою шлунка і запаленням підшлункової залози.