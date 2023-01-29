Свежий или сухой: в каком виде чеснок полезнее

Польза свежего чеснока

По словам эксперта, свежий чеснок обладает такими полезными свойствами:

Острый, яркий, быстро раскрывающийся вкус;

Окисляется, поэтому на вкус влияет способ и время нарезки;

Максимум витаминов + фитонциды, обладающие бактерицидным действием;

Пользу от фитонцидов можно получить даже, когда нюхая чеснок - они находятся в летучих эфирных маслах;

Карамелизуется и подгорает;

Подходит для салатов, соусов и блюд;

Дает запах изо рта.

Добавим, что не рекомендуется покупать уже проросший чеснок. По вкусу он будет резким и даже немного неприятным, а полезных качеств уже в нем не останется.

Калорийность 100 г свежего чеснока - 130 килокалорий и 25 г углеводов.

Чем лучший сухой чеснок

Сухой чеснок имеет некоторые отличия от обычного свежего, а именно:

Вкус дольше раскрывается;

Не окисляется;

Имеет витамины, которые термообработка убивает фитонциды;

Людям с язвами и другими хроническими болезнями следует ограничить его количество;

Не карамелизуется и не горит;

Подходит для жарки;

Не дает сильного запаха изо рта.

Калорийность 100 г сухого чеснока составляет 345 килокалорий. В продукте содержится 75 г углеводов, небольшое количество жиров, едва превышающее 0,4 г и 16 белков.

Для приготовления блюд используют следующие меры дозировки: в одной столовой ложке содержится примерно 12 г сухого продукта, а в чайной - 3.

Сушеный чеснок не рекомендуется употреблять при таких болезнях как гайморит, цирроз печени и нарушения в работе почек. Слишком большое количество этого продукта в любом блюде способно вызвать болезненные ощущения у людей с пептической язвой желудка и воспалением поджелудочной железы.