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Свежий или сухой: в каком виде чеснок полезнее

Чем отличается сухой чеснок от свежего (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

О пользе свежего чеснока известно уже давно. Сушеный чеснок имеет некоторые отличия. Он удивительно сохраняет все свои полезные вещества и вкусовые качества.

Об этом рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик в Instagram.

Польза свежего чеснока

По словам эксперта, свежий чеснок обладает такими полезными свойствами:

  • Острый, яркий, быстро раскрывающийся вкус;
  • Окисляется, поэтому на вкус влияет способ и время нарезки;
  • Максимум витаминов + фитонциды, обладающие бактерицидным действием;
  • Пользу от фитонцидов можно получить даже, когда нюхая чеснок - они находятся в летучих эфирных маслах;
  • Карамелизуется и подгорает;
  • Подходит для салатов, соусов и блюд;
  • Дает запах изо рта.

Добавим, что не рекомендуется покупать уже проросший чеснок. По вкусу он будет резким и даже немного неприятным, а полезных качеств уже в нем не останется.

Калорийность 100 г свежего чеснока - 130 килокалорий и 25 г углеводов.

Чем лучший сухой чеснок

Сухой чеснок имеет некоторые отличия от обычного свежего, а именно:

  • Вкус дольше раскрывается;
  • Не окисляется;
  • Имеет витамины, которые термообработка убивает фитонциды;
  • Людям с язвами и другими хроническими болезнями следует ограничить его количество;
  • Не карамелизуется и не горит;
  • Подходит для жарки;
  • Не дает сильного запаха изо рта.

Калорийность 100 г сухого чеснока составляет 345 килокалорий. В продукте содержится 75 г углеводов, небольшое количество жиров, едва превышающее 0,4 г и 16 белков.

Для приготовления блюд используют следующие меры дозировки: в одной столовой ложке содержится примерно 12 г сухого продукта, а в чайной - 3.

Сушеный чеснок не рекомендуется употреблять при таких болезнях как гайморит, цирроз печени и нарушения в работе почек. Слишком большое количество этого продукта в любом блюде способно вызвать болезненные ощущения у людей с пептической язвой желудка и воспалением поджелудочной железы.

Раньше мы называли самый простой способ, который поможет почистить чеснок в минуту.

Также мы писали, как хранить чеснок, чтобы он был свежим целых полгода.

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