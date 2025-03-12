Світоліна сказала, як до неї ставляться американці після скандалу Зеленського і Трампа

Українська тенісистка Еліна Світоліна після перемоги над четвертою ракеткою світу Джессікою Пегулою в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллс розповіла, як до неї ставляться американці з огляду на нещодавню сварку між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі .

Про це повідомляє РКБ-Україна (проєкт Styler) з посиланням на післяматчеве інтерв'ю тенісистки.

Вона сказала, що після скандальної зустрічі президентів отримала численні повідомлення підтримки від американців. Приїхавши на турнір у США, Еліна відчула особливу теплоту та солідарність, які виражалися у словах підтримки Україні та українцям, що залишаються вдома.

"Після тієї зустрічі в Овальному кабінеті я отримала безліч повідомлень підтримки від американців, і коли приїхала на цей турнір, багато людей тут проявили тепло і солідарність, висловлюючи підтримку Україні та українцям, які зараз перебувають вдома... Крім того, мене дійсно вразила неймовірна підтримка, враховуючи, що я зіграла три матчі поспіль проти американок. Це особливі моменти, і для мене дуже цінно відчувати таку підтримку, особливо знаючи, який стрес зараз відчувають усі українці", - підкреслила Світоліна.

Говорячи про виклики, з якими стикаються українські спортсмени через війну, Світоліна зазначила, що війна триває вже понад три роки, і вона намагається адаптуватися до цих обставин.

"Зараз я намагаюся чітко розділяти час: коли я читаю новини, коли тренуюся, коли відновлююся", - поділилася тенісистка.

Вона підтвердила, що щодня стежить за новинами з України, особливо в періоди тривожних повідомлень, але свідомо обмежує час для цього, щоб зберегти фокус на тенісі.

Важливим фактором для збереження психологічної рівноваги та високої ігрової форми Світоліна назвала підтримку родини.

"Велику роль відіграє час із сім'єю - тут зі мною моя донька, тут Гаель, і це допомагає відволіктися", - сказала вона.

Ці моменти родинного тепла дають їй свіжість та енергію, необхідну для виступів на високому рівні.

Еліна підкреслила, що відчуває відповідальність добре грати заради своєї країни, бачити український прапор на корті та переможний знак поруч із ним.

Торкаючись особистої ситуації, спортсменка розповіла, що її бабуся, як і багато українців, щодня живе в умовах війни, що є величезним стресом для всієї родини. Батьки тенісистки намагаються регулярно відвідувати бабусю та інших родичів, які залишаються в Одесі, а сама Еліна, за можливості, приїжджає в Україну, щоб провідати рідних і займатися роботою свого благодійного фонду.

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