Свитолина сказала, как к ней относятся американцы после скандала Зеленского и Трампа

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы над четвертой ракеткой мира Джессикой Пегулой в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе рассказала, как к ней относятся американцы, учитывая недавнюю ссору между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме .

Об этом сообщает РКБ-Украина (проект Styler) со ссылкой на послематчевое интервью теннисистки.

Она сказала, что после скандальной встречи президентов получила многочисленные сообщения поддержки от американцев. Приехав на турнир в США, Элина почувствовала особую теплоту и солидарность, которые выражались в словах поддержки Украине и украинцам, которые остаются дома.

"После той встречи в Овальном кабинете я получила множество сообщений поддержки от американцев, и когда приехала на этот турнир, многие люди здесь проявили тепло и солидарность, выражая поддержку Украине и украинцам, которые сейчас находятся дома... Кроме того, меня действительно поразила невероятная поддержка, учитывая, что я сыграла три матча подряд против американок. Это особые моменты, и для меня очень ценно чувствовать такую поддержку, особенно зная, какой стресс сейчас испытывают все украинцы", - подчеркнула Свитолина.

Говоря о вызовах, с которыми сталкиваются украинские спортсмены из-за войны, Свитолина отметила, что война длится уже более трех лет, и она пытается адаптироваться к этим обстоятельствам.

"Сейчас я стараюсь четко разделять время: когда я читаю новости, когда тренируюсь, когда восстанавливаюсь", - поделилась теннисистка.

Она подтвердила, что ежедневно следит за новостями из Украины, особенно в периоды тревожных сообщений, но сознательно ограничивает время для этого, чтобы сохранить фокус на теннисе.

Важным фактором для сохранения психологического равновесия и высокой игровой формы Свитолина назвала поддержку семьи.

"Большую роль играет время с семьей - здесь со мной моя дочь, здесь Гаэль, и это помогает отвлечься", - сказала она.

Эти моменты семейного тепла дают ей свежесть и энергию, необходимую для выступлений на высоком уровне.

Элина подчеркнула, что чувствует ответственность хорошо играть ради своей страны, видеть украинский флаг на корте и победный знак рядом с ним.

Касаясь личной ситуации, спортсменка рассказала, что ее бабушка, как и многие украинцы, ежедневно живет в условиях войны, что является огромным стрессом для всей семьи. Родители теннисистки стараются регулярно навещать бабушку и других родственников, которые остаются в Одессе, а сама Элина, по возможности, приезжает в Украину, чтобы навестить родных и заниматься работой своего благотворительного фонда.

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