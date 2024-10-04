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Еліна Світоліна прикрасила обкладинку популярного глянцю (фото)

П'ятниця 04 жовтня 2024 12:13
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Еліна Світоліна прикрасила обкладинку популярного глянцю (фото) Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Іванна Пашкевич

Hайтитулованіша українська тенісистка в історії Еліна Світоліна прикрасила обкладинку популярного глянцю L'Officiel.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт журналу.

Так, у свіжому випуску видання вийшло інтерв’ю зі спортсменкою, яка, як йдеться у дописі, "транслює голос України на світовій спортивній арені й бачить свою місію в реалізації дитячих мрій".

Еліна розповіла про повернення у великий спорт після народження доньки, діяльність власного фонду в часи війни та свою мету номер один.

На обкладинці амбасадорка UNITED24, ініціативи Bringkidsback та засновниця фонду Svitolina Foundation для допомоги юним спортсменам позує в тотал луці від бельгійського бренду Dries van Noten, заснованого дизайнером Дрісом Ван Нотеном.

Образ першої українки, яка принесла своїй країні тенісну медаль на Олімпійських іграх, доповнюють вишукані перстень і сережки іспанського бренду Carrera y Carrera.

Еліна Світоліна прикрасила обкладинку популярного глянцю (фото)

Еліна Світоліна на обкладинці L'Officiel (фото: instagram.com/lofficielukraine)

У коментарях до фото користувачі, серед яких і зіркові українців, захоплюються красою Еліни.

“Красуня", - написала Джамала.

А актор та телеведучий Андрій Бєдняков пожартував, що “так красиво милиці ще ніхто не маскував".

Зазначимо, що не так давно 30-річна тенісистка перенесла операцію на нозі.

Еліна Світоліна прикрасила обкладинку популярного глянцю (фото)

Еліна Світоліна прикрасила обкладинку популярного глянцю (фото)

Еліна Світоліна перенесла операцію (фото: instagram.com/elisvitolina)

Але це не завадило їй пройтися Києвом і поділитися думками про безбар'єрність в українській столиці.

Еліна Світоліна прикрасила обкладинку популярного глянцю (фото)

Еліна Світоліна на милицях у Києві (фото: instagram.com/elisvitolina)

“Нещодавно я відвідувала наших військових, які проходять реабілітацію після важких поранень та ампутації кінцівок й готуються повертатися додому. І серед нас багато цивільних, які також потребують інклюзивних умов", - написала Еліна.

Ці думки та власний досвід й змусили її написати про безбарʼєрність.

“Щоб кожен власник аптеки, магазину, ресторану, спортзалу тощо перевірив, чи зможе людина із інвалідністю скористатися їх послугами чи принаймні зайти у приміщення. Щоб водії своїми машинами не блокували пандуси біля будівель і не паркували свої автівки на місцях для інвалідів. Памʼятаємо, зміни починаються із кожного з нас", - додала Світоліна.

Додамо, що у жовтні минулого року тенісистка знялася у красивій фотосесії для Vogue.

Еліна Світоліна прикрасила обкладинку популярного глянцю (фото)Еліна Світоліна прикрасила обкладинку популярного глянцю (фото)Еліна Світоліна прикрасила обкладинку популярного глянцю (фото)

Еліна Світоліна прикрасила обкладинку популярного глянцю (фото)Еліна Світоліна прикрасила обкладинку популярного глянцю (фото)

Еліна Світоліна у фотосесії для Vogue (фото: instagram.com/elisvitolina)

Раніше Світоліна відсвяткувала ювілей у ефектній сукні з розрізом та боа.

Також ми писали, що Ольга Харлан засвітилася в костюмі найбільш трендового відтінку осені.

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