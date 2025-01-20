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Еліна Світоліна сказала, коли потисне руку російським тенісисткам (відео)

Понеділок 20 січня 2025 11:07
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Еліна Світоліна сказала, коли потисне руку російським тенісисткам (відео) Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
Автор: Дмитро Войналович

Еліна Світоліна втретє вийшла до 1/4 фіналу Australian Open-2025, перемігши "нейтральну" росіянку Вероніку Кудерметову у двох сетах (6:4, 6:1). Українка традиційно відмовилася робити спільне фото і тиснути руку росіянці. І цей вчинок знову зацікавив іноземних журналістів, які спитали Еліну, коли вона нарешті потисне руку спортсменці з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на післяматчеву прес-конференцію Світоліної.

Перед початком поєдинку українська тенісистка відмовилася від церемонії спільного фотографування. Обидві спортсменки позували перед камерами окремо.

Еліна Світоліна сказала, коли потисне руку російським тенісисткам (відео)

Еліна Світоліна перед початком матчу 1/8 фіналу Australian Open-2025 (скриншот)

Після матчу Еліна також не подала руку "нейтральній" суперниці.

І хоч більшість українських спортсменів перестали "ручкатися" з росіянами після повномасштабного вторгнення на різних змаганнях, однак це рішення чомусь досі викликає питання у іноземних журналістів.

Цього разу представники ЗМІ запитали Еліну, "чи бачить вона момент, коли зможе потиснути руку російській суперниці".

"Чесно кажучи, з огляду на ті почуття й асоціації, які в мене є з цією країною, я не можу уявити, що це коли-небудь станеться! Це дуже жахливе почуття, якого я нікому не побажаю відчувати коли-небудь... Прокидатися і дізнаватися новини про те, що ваші друзі загинули на фронті, вбиті російськими солдатами... Це щось неймовірно важке для мого серця", - відповіла українка.

Еліна Світоліна сказала, коли потисне руку російським тенісисткам (відео)Еліна Світоліна сказала, коли потисне руку російським тенісисткам (відео)

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/wta)

Зазначимо, що матч проти Кудерметової став для Еліни дев'ятим проти представниці РФ з моменту початку повномасштабного вторгнення. Наша спортсменка здобула перемогу в усіх без виключення поєдинках.

Еліна Світоліна сказала, коли потисне руку російським тенісисткам (відео)

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/wta)

Додамо, що на камері після перемоги Світоліна написала "Український дух".

Еліна Світоліна сказала, коли потисне руку російським тенісисткам (відео)

Еліна Світоліна сказала, коли потисне руку російським тенісисткам (відео)

Скриншоти

У післяматчевому бліц-інтерв'ю на корті вона зазначила, що мала на увазі "бойовий дух", який "повністю відображає український характер".

"Я намагаюся показати його світу і представити свою країну", - сказала вона.

"Зараз для України особливо складний час. Війна триває вже майже три роки, і кожен українець щодня носить на своїх плечах цей важкий тягар. Для мене важливо знаходити сили перемагати матчі і приносити хоч трохи радості, хоч невелику перемогу нашим людям. Я відчуваю відповідальність за це. Битися - це, як мінімум, те, що я можу зробити для своєї країни", - сказала Еліна.

Раніше ми писали, що зірка збірної України з футболу відмовився переходити у французький гранд через росіянина у їхньому складі.

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Теніс Еліна Світоліна Australian Open
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