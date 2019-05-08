Свадьба Потапа и Каменских: астрологи предсказали судьбу этого брака

Настя Каменских и Потап готовятся к свадьбе. Эта новость облетела все украинские СМИ и стала известна дата торжественного мероприятия – 23 мая. Однако гадалки и астрологи считают, что влюбленные выбрали не самую подходящую дату для своего бракосочетания, пишет издание Clutch.

Гадалка Василиса Онищенко считает, что брак Насти Каменских и Алексея Потапенко продлится недолго и пара не будет счастлива в супружеской жизни. Также она заявила, что кто-то из них обязательно пойдет на измену.

"23 мая — худший день для бракосочетания. Во-первых, это май. В мае жениться нельзя — семейная жизнь будет несчастливой, а один из супругов обязательно пойдет на измену. Во-вторых, 23 мая припадает на четверг — это плохо. Четверговые свадьбы сулят недолгий брак и быстро угасающие чувства. Да и само число 23 непарное и несет в себе отрицательную энергетику — они разведутся раньше, чем детей заведут, не быть этой паре вместе вовек. К тому же, жениться после Пасхи лучше не раньше, чем через 40 дней, иначе брак будет некрепким и без любви. В общем, эти двое сделали все, чтобы их семья быстро распалась. Ошибка на ошибке", - рассказала Василиса Онищенко.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

А вот астрологи рассказали, что 23 мая не самый опасный день, но звезды не рекомендуют в этот день доверять интуиции, а также совершать поступки, руководствуясь внутренним чутьем.

Настя Каменских и Потап родились в мае под знаком Тельца и представителям этого знака астрологи рекомендуют не совершать серьезных поступков 23 мая, так как это отодвинет их от важных моментов в жизни на неопределенное время.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Потап и Настя Каменских назначили дату своей свадьбы.

А также сообщали о том, что пресс-служба Каменских отреагировала на информацию о предстоящей свадьбе.