Потап и Настя Каменских назначили день свадьбы: все подробности

Потап и Настя сыграют свадьбу в конце мая (фото: instagram.com/kamenskux)

Слухи о романе Потапа и Настя Каменских были неспроста

Потап и Настя поженятся в конце этого месяца, 23 мая, и поставят точку в сплетнях и слухах, относительно их романа. Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на одного из приглашенных гостей.

Стоит отметить, что дуэту "Потап и Настя" исполнилось уже 13 лет. И все это время ходили слухи о романе Потапа с Настей Каменских. Сейчас артисты поставили на паузу свой проект, но Потап продюcирует и является автором хитов сольного проекта NK.

Потап и Настя сыграют свадьбу в конце мая (фото: instagram.com/kamenskux)

По данным источника, свадьба звездного дуэта пройдет в Киеве. После этого молодожены отправятся в медовый месяц.

Организацией торжества будет заниматься агенство, которое организовывало свадьбы Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, близких друзей Потапа, а также телеведущего Сергея Притулы, который женился на своей коллеге Екатерине Сопельник.

Потап и Настя сыграют свадьбу в конце мая (фото: instagram.com/kamenskux)

Стоит отметить, что Потап впервые подтвердил свои отношения с Настей во время съемок программы "Лига Смеха". Тогда Потапа пригласили на сцену и прямо спросили об отношениях с певицей. Рэпер немного смутился, но подтвердил это.

Напомним, что Потап с Настей Каменских засветились в компании звездных друзей на дне рождения певицы.

Ранее сообщалось о том, что Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения и назвал ее любимой.