Весілля Потапа і Каменських: астрологи передбачили долю цього шлюбу

Настя Каменських і Потап готуються до весілля. Ця новина облетіла всі українські ЗМІ і стала відома дата урочистого заходу – 23 травня. Однак ворожки та астрологи вважають, що закохані вибрали не найбільш підходящу дату для свого одруження, пише видання Clutch.

Ворожка Василина Онищенко вважає, що шлюб Насті Каменських та Олексія Потапенка триватиме недовго і пара не буде щаслива у подружньому житті. Також вона заявила, що хтось із них обов'язково піде на зраду.

"23 травня — найгірший день для одруження. По-перше, це травень. У травні женитися не можна — сімейне життя буде нещасливим, а один з подружжя обов'язково піде на зраду. По-друге, 23 травня припадає на четвер — це погано. Четвергові весілля обіцяють недовгий шлюб і швидко згасаючі почуття. Та й саме число 23 непарне і несе в собі негативну енергетику — вони розлучаться раніше, ніж дітей заведуть, не бути цій парі разом навіки. До того ж, одружитися після Великодня краще не раніше, ніж через 40 днів, інакше шлюб буде неміцним і без любові. Загалом, ці двоє зробили все, щоб їх сім'я швидко розпалася. Помилка на помилці", - розповіла Василина Онищенко.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

А ось астрологи розповіли, що 23 травня не найнебезпечніший день, але зірки не рекомендують у цей день довіряти інтуїції, а також здійснювати вчинки, керуючись внутрішнім чуттям.

Настя Каменських і Потап народилися у травні під знаком Тельця і представникам цього знаку астрологи рекомендують не робити серйозних вчинків 23 травня, так як це відсуне їх від важливих моментів у житті на невизначений час.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Потап і Настя Каменських призначили дату свого весілля.

А також повідомляли про те, що пресс-служба Каменських відреагувала на інформацію про майбутнє весілля.