Свадьба года: первые фото и видео с церемонии Насти Каменских и Потапа

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась сегодня, 23 мая. Праздновать бракосочетание звезды будут в роскошном итальянском ресторане Fabius, который находится по адрессу Столичное шоссе, 70.

Хотя молодожены и решили скрыть свое бракосочетание от посторонних глаз, звездные гости уже делятся в соцсетях первыми снимками с церемонии.

Так, Владимир Дантес выложил короткие видео в Instagram-сторис, на которых можно в деталях рассмотреть, как молодоженов и их наряды, так и гостей свадьбы.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (скрин: instagram.com/stories/vladimirdantes)

Настя и Потап провели церемонию бракосочетания на открытом воздухе во дворе ресторана.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (скрин: instagram.com/stories/vladimirdantes)

После официальной части церемонии гости поздравляли молодоженов с этим прекрасным событием.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (скрин: instagram.com/stories/vladimirdantes)

Также в сети появилось и видео, на котором Алексей готовится встретить невесту у алтаря, а после объявления их супружеской парой, жених и невеста целуются, а гости приветствуют новую семью.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (видео: instagram.com/time_and_glass)

Свадьба Насти Каменских и Потапа (видео: instagram.com/starbom_com)

А гости свадьбы делятся первыми совместными фото с Настей и Потапом.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (фото: .instagram.com/gorbunovyuriy/)

К слову, экстрасенс рассказала, сколько продлится брак Потапа и Насти Каменских. Таролог также высказалась о том, насколько удачной является дата бракосочетания.

Ранее мы писали о том, как выглядит ресторан, где состоится свадьба Потапа и Насти Каменских.