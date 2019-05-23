Весілля року: перші фото і відео з церемонії Насті Каменських і Потапа

Весілля Насті Каменських і Потапа називають головною подією цього року
Весілля Насті Каменських і Потапа відбулося сьогодні, 23 травня. Святкувати одруження зірки будуть в розкішному італійському ресторані Fabius, який знаходиться за адресою Столичне шосе, 70.
Хоча молодята й вирішили приховати своє одруження від сторонніх очей, зіркові гості вже діляться в соцмережах першими знімками з церемонії.
Так, Володимир Дантес виклав короткі відео в Instagram-сторіс, на яких можна в деталях розглянути, як молодят та їх вбрання, так і гостей весілля.
Весілля Насті Каменських і Потапа (скрін: instagram.com/stories/vladimirdantes)
Настя і Потап провели церемонію одруження на відкритому повітрі на подвір'ї ресторану.
Весілля Насті Каменських і Потапа (скрін: instagram.com/stories/vladimirdantes)
Після офіційної частини церемонії гості вітали молодят з цією прекрасною подією.
Весілля Насті Каменських і Потапа (скрін: instagram.com/stories/vladimirdantes)
Також в мережі з'явилося і відео, на якому Олексій готується зустріти наречену біля вівтаря, а після оголошення їх подружньою парою, наречений і наречена цілуються, а гості вітають нову сім'ю.
Весілля Насті Каменських і Потапа (відео: instagram.com/time_and_glass)
Весілля Насті Каменських і Потапа (відео: instagram.com/stories/vladimirdantes)
А гості весілля діляться першими спільними знімками зі щасливими молодятами.
Весілля Насті Каменських і Потапа (фото: .instagram.com/gorbunovyuriy/)
До речі, екстрасенс розповіла, скільки триватиме шлюб Потапа і Насті Каменських. Таролог також висловилася про те, наскільки вдалою є дата одруження.
Раніше ми писали про те, як виглядає ресторан, де відбудеться весілля Потапа і Насті Каменських.