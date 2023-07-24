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Сусідам точно не заважатимуть. Названі найтихіші та спокійні породи собак

Тихі породи собак (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Домашні тварини живуть поруч із нами, даруючи приємні емоції та турботи. Коли ми замислюємося про домашню тварину, нам на думку спадають думки про те, наскільки галасливим може виявитися вихованець і чи не виникне через це проблем із сусідами. Виявляється, є 5 порід собак, які точно не створюватимуть багато шуму.

Які породи собак є найтихішими - читайте у матеріалі Styler.

Японський шпіц

Японські шпиці відомі своєю хоробрістю та відданістю. Тварини вимагають уваги, дуже люблять прогулянки та грати зі своєю родиною.

Також плюсом є те, що вони майже не гавкають. Ці собаки можуть стримувати свої емоції, тому гучний гавкіт для них велика рідкість.

Японський шпіц (фото: freepik)

Бульмастиф

Бульмастиф тільки на вигляд грізний, проте насправді він чудово

На ворога вони накинуться в мить, тільки якщо відчувають небезпеку. Вдома теж поводяться тихо, лише зрідка дозволяючи собі пустощі та ігри.

Бульмастиф (фото: sobakovod)

Басенджі

Ця порода офіційно визнана єдиною, яка не гавкає. Вони можуть бурчати, пирхати, бубоніти, але гучного гавкання від басенджі ви ніколи не почуєте.

Тварини цієї породи дуже розумні та кмітливі, вони добре ладнають з іншими собаками. До того ж ці чотирилапі дуже охайні та акуратні, їхня шерсть не має запаху.

Басенджі (фото: flickr)

Французький бульдог

Ці тварини спокійні та поступливі, добре йдуть на контакт навіть із чужими людьми, іншими собаками, котами та маленькими дітьми. До того ж вони грайливі та забавні, завжди готові пограти з м'ячиком, а вночі сплять біля ніг господарів.

Також їм подобається спати та проводити час на дивані, тому гавкати їм іноді просто ліньки.

Французький бульдог (фото: wikipedia)

Ірландський сетер

Дуже ніжний і добрий собака, який швидко навчається хорошим манерам і проявляє себе завжди з кращого боку.

Ця порода відома своєю енергійністю, тому, щоб собака відчувала себе добре, важливо забезпечити їй простір для бігу та ігор.

Цуценята досить гіперактивні, однак у зрілому віці собака стає більш спокійною. Представники цієї породи психічної зрілості сягають не раніше трьох років.

Ірландський сетер (фото: wikipedia)

Раніше ми писали про те, які породи кішок притягують щастя та удачу до будинку.

Також читайте, з якими породами собак найлегше подорожувати.

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