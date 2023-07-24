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Соседям точно не будут мешать. Названы самые тихие и спокойные породы собак

Тихие породы собак (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Домашние животные живут рядом с нами, даря приятные эмоции и заботы. Когда мы задумываемся о домашнем животном, нам в голову приходят мысли о том, насколько шумным может оказаться питомец и не возникнет ли из-за этого проблем с соседями. Оказывается, есть 5 пород собак, которые точно не будут создавать много шума.

Какие породы собак являются самыми тихими - читайте в материале Styler.

Японский шпиц

Японские шпицы известны своей храбростью и преданностью. Животные требуют внимания, очень любят прогулки и играть со своей семьей.

Также плюсом является то, что они почти не лают. Эти собаки могут сдерживать свои эмоции, поэтому громкий лай для них большая редкость.

Японский шпиц (фото: freepik)

Бульмастиф

Бульмастиф только по внешнему виду грозный, однако на самом деле он прекрасно

На врага они набросятся в момент, только если чувствуют опасность. Дома тоже ведут себя тихо, лишь изредка позволяя себе баловство и игры.

Бульмастиф (фото: sobakovod)

Басенджи

Эта порода официально признанна единственной, которая не лает. Они могут ворчать, фыркать, бубнить, но громкого лая от басенджи вы никогда не услышите.

Животные этой породы очень умны и сообразительны, они хорошо ладят с другими собаками. К тому же эти четырехлапые очень чистоплотные и аккуратные, их шерсть не имеет запаха.

Басенджи (фото: flickr)

Французский бульдог

Эти животные спокойны и покладисты, хорошо идут на контакт даже с чужими людьми, другими собаками, котами и маленькими детьми. К тому же они игривые и забавные, всегда готовы поиграть с мячиком, а ночью спят у ног хозяев.

Также им нравится дремать и проводить время на диване, поэтому лаять им иногда просто лень.

Французский бульдог (фото: wikipedia)

Ирландский сеттер

Очень нежная и добрая собака, которая быстро учится хорошим манерам и проявляет себя всегда с лучшей стороны.

Эта порода известна своей энергичностью, поэтому, чтобы собака чувствовала себя хорошо, важно обеспечить ей пространство для бега и игр.

Щенки довольно гиперактивны, однако в зрелом возрасте собака становится более спокойной. Представители этой породы психической зрелости достигают не ранее трех лет.

Ирландский сеттер (фото: wikipedia)

Раньше мы писали о том, какие породы кошек притягивают счастье и удачу в дом.

Также читайте, с какими породами собак легче всего путешествовать.

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