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Ідеальні супутники: породи собак, з якими найлегше подорожувати

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Неділя 23 липня 2023 16:05
Ідеальні супутники: породи собак, з якими найлегше подорожувати Які собаки стануть чудовими супутниками у подорожі (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Кожна порода собак має свої особливості. Одні чудово підходять для сімей, де є маленькі діти. Є домосіди, які більше люблять дивани та подушки, а є й такі, для яких важливі нові враження, поїздки та знайомства.

Які породи собак стануть вам відмінними компаньйонами у подорожах – читайте у матеріалі нижче.

Золотистий ретривер

Відмінний напарник для будь-якої поїздки та прогулянки. Вони люблять довгі прогулянки, денний солодкий сон, ігри на свіжому повітрі, відпочинок на природі, а особливо подорожі. Для собак цієї породи дуже важливо проводити з господарем якнайбільше часу.

Пудель

Ці активні собаки готові підтримати свого господаря у будь-яких починаннях. Вони складуть компанію як у поїздці автомобілем, так і будь-якому іншому виді транспорту. Якщо ви візьмете цього веселого компаньйона з собою, то точно про це не пошкодуєте. А швидше за все - братимете собаку у всі свої наступні поїздки.

Йоркширський тер'єр

Ці малюки, які важать не більше 8 кг, чудово адаптуються до будь-яких умов, які ви зможете забезпечити своєму улюбленцю під час поїздки. Йому необхідна увага та спілкування зі своїм господарем, тому що для нього людина - найрідніший і близький член сім'ї.

До речі, раніше ми писали про те, які породи собак вважаються найнебезпечнішими для людини.

А ще розповідали про те, які собаки найкраще підходять для життя у квартирі.

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