Как сушить яблоки на зиму: простые и быстрые способы

Для заготовки сушеных яблок на зиму можно использовать несколько способов. Самый простой и доступный из них - обычная сушка на солнце - потребует около недели, поэтому желающие ускорить процесс прибегают к другим методам, которые позволяют добиться результата за несколько часов и даже минут.
Такие способы сушки яблок в домашних условиях описаны в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
Общее время сушки заминает около 5-6 часов.
Такой метод самый быстрый, и процесс займет всего несколько минут.
Напомним, перед этим мы писали, какие сорта яблок лучше всего подходят для сушки и как их правильно хранить.
Ранее мы рассказывали, какие овощи и фрукты можно заморозить, засушить или консервировать в сентябре, чтобы делать запасы на зиму.