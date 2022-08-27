Як сушити яблука на зиму: прості та швидкі способи

Для заготівлі сушених яблук на зиму можна використовувати кілька способів. Найпростіший і найдоступніший з них - звичайна сушка на сонці - вимагатиме близько тижня, тому бажаючі прискорити процес вдаються до інших методів, які дозволяють домогтися результату за кілька годин і навіть хвилин.

Такі способи сушіння яблук в домашніх умовах описані в Telegram-каналі " Дача. Сад та город ".

Такий метод найшвидший, і процес займе всього кілька хвилин.

Нагадаємо, перед цим ми писали, які сорти яблук найкраще підходять для сушіння та як їх правильно зберігати.

Раніше ми розповідали, які овочі і фрукти можна заморозити, засушити чи консервувати у вересні, щоб робити запаси на зиму.