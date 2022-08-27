RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як сушити яблука на зиму: прості та швидкі способи

Фото: ефективні способи сушити яблука (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Для заготівлі сушених яблук на зиму можна використовувати кілька способів. Найпростіший і найдоступніший з них - звичайна сушка на сонці - вимагатиме близько тижня, тому бажаючі прискорити процес вдаються до інших методів, які дозволяють домогтися результату за кілька годин і навіть хвилин.

Такі способи сушіння яблук в домашніх умовах описані в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

Спосіб сушіння яблук в духовці

  • У духовці необхідно встановити температуру 50 градусів. Так, щоб яблука мали злегка прив'ясти.
  • Після цього температура підвищується до 70 градусів. При цьому вода зникає з парою.
  • Потім потрібно підняти температуру вже до 80 градусів. Так ваші яблука стерилізуються.

Загальний час сушіння становить близько 5-6 годин.

Спосіб сушіння в мікрохвильовій печі

  • У ємність потрібно розкласти яблука і відправити в мікрохвильовку.
  • Встановлюємо таймер на 30-40 секунд, виставляючи 250 W.
  • Після цього потрібно яблука перевернути, і продовжити процес.
  • Тепер виставляємо 300 W і продовжуємо сушити 3 хвилини, після чого вимикаємо СВЧ піч.
  • Якщо вам здається, що яблука не повністю висушилися, можна включити мікрохвильовку ще на 20-30 секунд, поставивши на 300 W.

Такий метод найшвидший, і процес займе всього кілька хвилин.

Нагадаємо, перед цим ми писали, які сорти яблук найкраще підходять для сушіння та як їх правильно зберігати.

Раніше ми розповідали, які овочі і фрукти можна заморозити, засушити чи консервувати у вересні, щоб робити запаси на зиму.

Читайте РБК-Україна в Google News
яблокилайфхаки