ua ru
Вт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какие сорта яблок лучше всего подходят для сушки и как их правильно хранить

Новина українською →
Вторник 23 августа 2022 12:25
Какие сорта яблок лучше всего подходят для сушки и как их правильно хранить Какие яблоки лучше всего подходят для сушки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сушка - это способ консервирования, основанный на удалении из плодов воды, вследствие чего в них повышается концентрация растворимых веществ, при которой микроорганизмы не портят продукцию и не могут развиваться.

Какие яблоки лучше всего подходят для сушки - читайте ниже.

Обычно сушат те яблоки, которые опадают с деревьев или вот-вот начнут портиться.

Если не говорить о сортовых отличиях, то для сушки подходят яблоки, которые соответствуют следующим признакам:

  • небольшая семенная коробка;
  • тонкая кожица.

Также плохим будет решение сушить сорта сладких яблок. В процессе сушки они потеряют свой вкус и в готовом виде могут стать пресными.

Поэтому обычно выбирают преимущественно кисло-сладкие или кислые сорта яблок, такие как "Апорт", "Антоновка" и др. День сбора урожая должен быть сухой и солнечный.

Отметим, что зимние сорта яблок лучше не сушить, кроме тех, что упали с дерева.

Как правильно сушить яблоки

Самый известный способ сушки яблок на свежем воздухе занимает в среднем 3-4 дня, в зависимости от погоды.

Другой вариант - в духовке. Стоит контролировать процесс, иначе фрукты сгорят. В частности, нужно яблоки выложить на противень, который заранее застелить пергаментом. Духовку разогревают до 50 градусов, сушат яблоки 60 минут. За час температуру увеличивают до 70 градусов, а еще за час до 80 градусов и оставляют яблоки на 1,5-2 часа.

В современном мире уже появился самый простой вариант сушить яблоки в электросушилке. Фрукты раскладывают в лотки, которые 1 раз в 1,5 часа меняют местами по направлению снизу вверх.

Если яблоки после сушки становятся эластичными, не разваливаются и умеренно мягкие, то это указывает, что они уже готовы.

Отметим, что хранить яблоки можно в тканевых мешках в темном и сухом месте.

Ранее Клопотенко рассказывал, как правильно сушить фрукты и ягоды на зиму.

Также мы писали, какие овощи и фрукты можно консервировать, сушить и замораживать в августе.

Читайте РБК-Украина в Google News
яблоки
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь