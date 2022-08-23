Какие сорта яблок лучше всего подходят для сушки и как их правильно хранить

Сушка - это способ консервирования, основанный на удалении из плодов воды, вследствие чего в них повышается концентрация растворимых веществ, при которой микроорганизмы не портят продукцию и не могут развиваться.

Какие яблоки лучше всего подходят для сушки - читайте ниже .

Обычно сушат те яблоки, которые опадают с деревьев или вот-вот начнут портиться.

Если не говорить о сортовых отличиях, то для сушки подходят яблоки, которые соответствуют следующим признакам:

небольшая семенная коробка;

тонкая кожица.

Также плохим будет решение сушить сорта сладких яблок. В процессе сушки они потеряют свой вкус и в готовом виде могут стать пресными.

Поэтому обычно выбирают преимущественно кисло-сладкие или кислые сорта яблок, такие как "Апорт", "Антоновка" и др. День сбора урожая должен быть сухой и солнечный.

Отметим, что зимние сорта яблок лучше не сушить, кроме тех, что упали с дерева.

Как правильно сушить яблоки

Самый известный способ сушки яблок на свежем воздухе занимает в среднем 3-4 дня, в зависимости от погоды.

Другой вариант - в духовке. Стоит контролировать процесс, иначе фрукты сгорят. В частности, нужно яблоки выложить на противень, который заранее застелить пергаментом. Духовку разогревают до 50 градусов, сушат яблоки 60 минут. За час температуру увеличивают до 70 градусов, а еще за час до 80 градусов и оставляют яблоки на 1,5-2 часа.

В современном мире уже появился самый простой вариант сушить яблоки в электросушилке. Фрукты раскладывают в лотки, которые 1 раз в 1,5 часа меняют местами по направлению снизу вверх.

Если яблоки после сушки становятся эластичными, не разваливаются и умеренно мягкие, то это указывает, что они уже готовы.

Отметим, что хранить яблоки можно в тканевых мешках в темном и сухом месте.