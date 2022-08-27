Как сушить яблоки на зиму: простые и быстрые способы
Фото: эффективные способы сушить яблоки (freepik.com)
Для заготовки сушеных яблок на зиму можно использовать несколько способов. Самый простой и доступный из них - обычная сушка на солнце - потребует около недели, поэтому желающие ускорить процесс прибегают к другим методам, которые позволяют добиться результата за несколько часов и даже минут.
Такие способы сушки яблок в домашних условиях описаны в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
Способ сушки яблок в духовке
- В духовке необходимо установить температуру 50 градусов. Так, чтобы яблоки должны слегка привять.
- После этого температура повышается до 70 градусов. При этом вода исчезает с паром.
- Затем нужно поднять температуру уже до 80 градусов. Так ваши яблоки стерилизуются.
Общее время сушки заминает около 5-6 часов.
Способ сушки в микроволновой печи
- В емкость нужно разложить яблоки и отправить в микроволновку.
- Устанавливаем таймер на 30-40 секунд, выставляя 250 W.
- После этого нужно яблоки перевернуть, и продолжить процесс.
- Теперь выставляем 300 W и продолжаем сушить 3 минуты, после чего выключаем СВЧ печь.
- Если вам кажется, что яблоки не полностью высушились, можно включить микроволновку еще на 20-30 секунд, поставив на 300 W.
Такой метод самый быстрый, и процесс займет всего несколько минут.
Напомним, перед этим мы писали, какие сорта яблок лучше всего подходят для сушки и как их правильно хранить.
Ранее мы рассказывали, какие овощи и фрукты можно заморозить, засушить или консервировать в сентябре, чтобы делать запасы на зиму.