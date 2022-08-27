Как сушить яблоки на зиму: простые и быстрые способы

Для заготовки сушеных яблок на зиму можно использовать несколько способов. Самый простой и доступный из них - обычная сушка на солнце - потребует около недели, поэтому желающие ускорить процесс прибегают к другим методам, которые позволяют добиться результата за несколько часов и даже минут.

Такие способы сушки яблок в домашних условиях описаны в Telegram-канале " Дача. Сад и огород ".

Такой метод самый быстрый, и процесс займет всего несколько минут.

Напомним, перед этим мы писали, какие сорта яблок лучше всего подходят для сушки и как их правильно хранить.

Ранее мы рассказывали, какие овощи и фрукты можно заморозить, засушить или консервировать в сентябре, чтобы делать запасы на зиму.