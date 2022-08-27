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Как сушить яблоки на зиму: простые и быстрые способы

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Суббота 27 августа 2022 07:34
Как сушить яблоки на зиму: простые и быстрые способы Фото: эффективные способы сушить яблоки (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Для заготовки сушеных яблок на зиму можно использовать несколько способов. Самый простой и доступный из них - обычная сушка на солнце - потребует около недели, поэтому желающие ускорить процесс прибегают к другим методам, которые позволяют добиться результата за несколько часов и даже минут.

Такие способы сушки яблок в домашних условиях описаны в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

Способ сушки яблок в духовке

  • В духовке необходимо установить температуру 50 градусов. Так, чтобы яблоки должны слегка привять.
  • После этого температура повышается до 70 градусов. При этом вода исчезает с паром.
  • Затем нужно поднять температуру уже до 80 градусов. Так ваши яблоки стерилизуются.

Общее время сушки заминает около 5-6 часов.

Способ сушки в микроволновой печи

  • В емкость нужно разложить яблоки и отправить в микроволновку.
  • Устанавливаем таймер на 30-40 секунд, выставляя 250 W.
  • После этого нужно яблоки перевернуть, и продолжить процесс.
  • Теперь выставляем 300 W и продолжаем сушить 3 минуты, после чего выключаем СВЧ печь.
  • Если вам кажется, что яблоки не полностью высушились, можно включить микроволновку еще на 20-30 секунд, поставив на 300 W.

Такой метод самый быстрый, и процесс займет всего несколько минут.

Напомним, перед этим мы писали, какие сорта яблок лучше всего подходят для сушки и как их правильно хранить.

Ранее мы рассказывали, какие овощи и фрукты можно заморозить, засушить или консервировать в сентябре, чтобы делать запасы на зиму.

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