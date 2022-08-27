Як сушити яблука на зиму: прості та швидкі способи
Фото: ефективні способи сушити яблука (freepik.com)
Для заготівлі сушених яблук на зиму можна використовувати кілька способів. Найпростіший і найдоступніший з них - звичайна сушка на сонці - вимагатиме близько тижня, тому бажаючі прискорити процес вдаються до інших методів, які дозволяють домогтися результату за кілька годин і навіть хвилин.
Такі способи сушіння яблук в домашніх умовах описані в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".
Спосіб сушіння яблук в духовці
- У духовці необхідно встановити температуру 50 градусів. Так, щоб яблука мали злегка прив'ясти.
- Після цього температура підвищується до 70 градусів. При цьому вода зникає з парою.
- Потім потрібно підняти температуру вже до 80 градусів. Так ваші яблука стерилізуються.
Загальний час сушіння становить близько 5-6 годин.
Спосіб сушіння в мікрохвильовій печі
- У ємність потрібно розкласти яблука і відправити в мікрохвильовку.
- Встановлюємо таймер на 30-40 секунд, виставляючи 250 W.
- Після цього потрібно яблука перевернути, і продовжити процес.
- Тепер виставляємо 300 W і продовжуємо сушити 3 хвилини, після чого вимикаємо СВЧ піч.
- Якщо вам здається, що яблука не повністю висушилися, можна включити мікрохвильовку ще на 20-30 секунд, поставивши на 300 W.
Такий метод найшвидший, і процес займе всього кілька хвилин.
Нагадаємо, перед цим ми писали, які сорти яблук найкраще підходять для сушіння та як їх правильно зберігати.
Раніше ми розповідали, які овочі і фрукти можна заморозити, засушити чи консервувати у вересні, щоб робити запаси на зиму.