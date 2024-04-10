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Супутники зафіксували, як виглядало повне сонячне затемнення із космосу: унікальні кадри

Як виглядало сонячне затемнення із космосу (фото: NASA)
Автор: Василина Копитко

8 квітня відбулося повне сонячне затемнення, за яким могли спостерігати жителі деяких регіонів США, Мексики та Канади. Це унікальне явище зафіксували і супутники у космосі - вони сфотографували тінь Місяця, що падала на Землю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Space.com.

Як виглядало сонячне затемнення із космосу

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) продемонструвало отримані фотографії, зроблені за допомогою серії геостаціонарних операційних екологічних супутників (GOES). 

Супутники Starlink від SpaceX також зафіксували тінь Місяця над Північною Америкою.

Метеорологічний супутник NOAA GOES-16 на геостаціонарній орбіті відслідковував тінь Місяця з ширшого огляду, показуючи всю земну кулю.

Тим часом метеорологічний супутник NOAA-20 зі своєї точки на орбіті Землі зумів показати різницю між затемненою частиною Північної Америки та тим, як вона зазвичай виглядає в незатемнений час.

Так виглядало сонячне затемнення із космосу (фото: SpaceX)

Так виглядало сонячне затемнення із космосу (фото: NOAA)

Астронавти 71-ї експедиції на Міжнародній космічній станції (МКС) також зафіксували тінь, що переміщалась по нашій планеті, оскільки Місяць повністю закрив Сонце.

Астронавт NASA з Crew-8 Майкл Барретт наголосив, що обладнання на борту МКС зараз краще, ніж те, що було доступне на станції під час останнього затемнення сонця, яке можна було спостерігати над Північною Америкою у 2017 році.

Супутник NOAA-20 порівняв, як виглядає планета зазвичай і під час сонячного затемнення (фото: NOAA)

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НАСАЗатемнення Сонця