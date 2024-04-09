Стало відомо, коли українці зможуть побачити наступне сонячне затемнення
Після того, як увесь світ побачив повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року, у багатьох людей виникло питання - коли ж наступного разу буде видно Місяць на тлі Сонця.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про дату наступного сонячного затемнення й обставини, за яких його можна буде побачити.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: The Universe Space Tech, Great American Eclipse.
Коли чекати наступне сонячне затемнення
Повне сонячне затемнення відбувається тоді, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею й ненадовго закриває весь диск світила.
У цей момент видно тонку, майже білу зовнішню атмосферу Сонця, яка називається короною.
Фази сонячного затемнення (інфографіка: greatamericaneclipse.com)
Згідно з інформацією експертів, наступне сонячне затемнення можна буде побачити менш ніж за рік - 29 березня 2025 року.
Варто зазначити, що йдеться про часткове затемнення - коли Місяць не "наступатиме" на диск світила повністю й від нього лишатиметься більший або менший серп.
Де можна буде побачити наступне сонячне затемнення
Сонячне затемнення 29 березня матиме дуже солідну максимальну фазу - 93,6%.
Однак такою вона буде лише під час сходу Сонця в точці, розташованій на заході півострова Лабрадор у східній Канаді.
В усіх інших точках - північніше, південніше та східніше - фаза затемнення буде меншою.
Оскільки Україна опиниться на південній межі видимості затемнення, його можна буде побачити:
- у західних областях (включно з Житомирською областю, але без східної частини Чернівецької області)
- на півночі Вінниччини, Київщини, Чернігівщини та Сумщини
"Шлях" сонячного затемнення над Україною - темніший колір (інфографіка: universemagazine.com)
В яких містах України "покажеться" сонячне затемнення
Дослідники припускають, що за сприятливих погодніх умов, 29 березня 2025 року за сонячним затемненням можна буде спостерігати в деяких частинах української столиці:
- у Пущі-Водиці - у північно-західній частині Києва (там воно триватиме впродовж близько 16 хвилин при максимальній фазі 0,6%)
- у районі залізничного вокзалу та Майдану Незалежності (триватиме близько 6 хвилин при максимальній фазі 0,2%)
Оскільки "накриття" буде крихітним, побачити його можна буде за допомогою телескопу зі збільшенням у понад сотню разів і спеціальним захисним фільтром.
В інших містах України сонячне затемнення має бути дещо більшим:
- у Хмельницькому, Житомирі та Чернігові - максимальна фаза сягне 2%
- у Тернополі - 4%
- в Ужгороді - 6,2%
- у Львові - 6,7%
Найбільш "затемненим" Сонце буде на північному заході Волині (неподалік польсько-білоруського кордону). Там його диск буде закритий Місяцем на щонайменше 11%, а загальна тривалість природнього явища перевищить годину і 5 хвилин.
В цілому наступне сонячне затемнення триватиме у часовому проміжку між першою та другою годинами дня за київським часом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, наскільки повне сонячне затемнення небезпечне для людей.
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