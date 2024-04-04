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NASA запустило пряму відеотрансляцію з камер МКС: як побачити Землю з космосу онлайн

Четвер 04 квітня 2024 11:30
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NASA запустило пряму відеотрансляцію з камер МКС: як побачити Землю з космосу онлайн Побачити Землю з космосу дозволяють камери МКС (фото: nasa.gov)
Автор: Ірина Костенко

Національне управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору - NASA - пропонує дивитись пряму відеотрансляцію з камер Міжнародної космічної станції (МКС). Цей стрім дозволяє спостерігати за Землею з космосу онлайн.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про таку ініціативу й де саме можна знайти відеотрансляцію.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: spotthestation.nasa.gov, tumblr.com, YouTube-канали NASA і Space Videos.

Основне про ініціативу NASA

Міжнародна космічна станція, що працює на постійній основі з 2000 року, обертається навколо Землі на висоті близько 425 кілометрів над поверхнею.

Вид із неї у реальному часі транслюється завдяки зовнішнім камерам і сучасним технологіям.

У NASA уточнюють - "якщо камера... недоступна через експлуатаційні міркування впродовж тривалого періоду часу, відображатиметься безперервний цикл записаних видів Землі з написом "Раніше записані".

Крім того, коли МКС входить у 45-хвилинний "нічний період" - кадри наживо теж недоступні. У ці проміжки часу глядачам також демонструється записаний матеріал.

Як побачити Землю з космосу онлайн

Спостерігати за планетою Земля з космосу в реальному часі можна за допомогою відеотрансляцій, доступних на офіційному YouTube-каналі Національного управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору.

Крім того, подібну відеотрансляцію пропонує спеціалізований YouTube-канал Space Videos. Тут наявна навіть більша кількість інформації - зазначаються поточні координати МКС, точні дата й час, а також локації, над якими пролітає космічна станція.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що NASA шукає астронавтів для навчання та висадки на Марс і пропонує зарплату в 152 тисячі доларів.

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