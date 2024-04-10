Спутники зафиксировали, как выглядело полное солнечное затмение из космоса: уникальные кадры

8 апреля произошло полное солнечное затмение, за которым могли наблюдать жители некоторых регионов США, Мексики и Канады. Это уникальное явление зафиксировали и спутники в космосе - они сфотографировали падающую на Землю тень Луны, которая закрыла Солнце.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Space.com.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) продемонстрировало полученные фотографии, сделанные с помощью серии геостационарных операционных экологических спутников (GOES).
Спутники Starlink от SpaceX также зафиксировали тень Луны над Северной Америкой.
Метеорологический спутник NOAA GOES-16 на геостационарной орбите отслеживал тень Луны по более широкому обзору, показывая весь земной шар.
А метеорологический спутник NOAA-20 со своей точки на орбите Земли сумел показать разницу между затемненной частью Северной Америки и тем, как она обычно выглядит в незатемненное время.
Астронавты 71-й экспедиции на Международной космической станции (МКС) также зафиксировали перемещающуюся по нашей планете тень, поскольку Луна полностью закрыла Солнце.
Астронавт NASA из Crew-8 Майкл Барретт подчеркнул, что оборудование на борту МКС сейчас лучше, чем то, что было доступно на станции во время последнего затмения солнца, которое можно было наблюдать над Северной Америкой в 2017 году.
Раньше мы писали о том, когда украинцы смогут увидеть следующее солнечное затмение.
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