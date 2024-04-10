Спутники зафиксировали, как выглядело полное солнечное затмение из космоса: уникальные кадры

Как выглядело солнечное затмение из космоса

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) продемонстрировало полученные фотографии, сделанные с помощью серии геостационарных операционных экологических спутников (GOES).

Спутники Starlink от SpaceX также зафиксировали тень Луны над Северной Америкой.

Метеорологический спутник NOAA GOES-16 на геостационарной орбите отслеживал тень Луны по более широкому обзору, показывая весь земной шар.

А метеорологический спутник NOAA-20 со своей точки на орбите Земли сумел показать разницу между затемненной частью Северной Америки и тем, как она обычно выглядит в незатемненное время.

Так выглядело солнечное затмение из космоса (фото: SpaceX)

Так выглядело солнечное затмение из космоса (фото: NOAA)

Астронавты 71-й экспедиции на Международной космической станции (МКС) также зафиксировали перемещающуюся по нашей планете тень, поскольку Луна полностью закрыла Солнце.

Астронавт NASA из Crew-8 Майкл Барретт подчеркнул, что оборудование на борту МКС сейчас лучше, чем то, что было доступно на станции во время последнего затмения солнца, которое можно было наблюдать над Северной Америкой в 2017 году.

Спутник NOAA-20 сравнил, как выглядит планета обычно и во время солнечного затмения (фото: NOAA)