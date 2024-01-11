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Супутники Starlink із підключенням до смартфонів запрацювали: як тестували нову технологію

Четвер 11 січня 2024 10:50
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Супутники Starlink із підключенням до смартфонів запрацювали: як тестували нову технологію Супутники Starlink забезпечують надійне покриття мережі (фото: SpaceX)
Автор: Ірина Костенко

Після запуску перших супутників Starlink із функцією Direct to Cell - прямим підключенням до смартфонів - компанія SpaceX відзвітувала про вдалий тест технології.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційну сторінку компанії у соцмережі Х розповідає, як тестували нові супутники.

Що розповіли у SpaceX

Згідно з повідомленням компанії, новітні супутники Starlink із прямим підключенням інтернету до смартфонів запрацювали.

Уточнюється, що за допомогою технології Direct to Cell між двома телефонами вдалося відправляти повідомлення.

Супутники Starlink із підключенням до смартфонів запрацювали: як тестували нову технологію

Повідомлення SpaceX (скріншот: twitter.com/SpaceX)

"Команда SpaceX надіслала та отримала перші текстові повідомлення через супутники Direct to Cell лише через шість днів після запуску", - наголосили в компанії.

Супутники Starlink із підключенням до смартфонів запрацювали: як тестували нову технологію

Деталі щодо тестування технології (скріншот: twitter.com/SpaceX)

Основне про Direct to Cell

Супутники Starlink із функцією Direct to Cell мають на меті забезпечення повного доступу користувачів до:

  • текстових повідомлень
  • дзвінків
  • перегляду веб-сторінок

При цьому працювати вони повинні всюди, де видно небо - і на суші, і у прибережних водах.

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Текстове спілкування за допомогою Direct to Cell (фото: twitter.com/SpaceX)

Планується, що Direct to Cell підключатиме також пристрої IoT із загальними стандартами мобільного протоколу передавання - LTE.

Важливо, що для використання нової технології не потрібно оновлювати апаратне забезпечення гаджетів чи завантажувати спеціальні програми.

Надсилати текстові повідомлення користувачі можуть вже зараз, а з 2025 року нова технологія підтримуватиме голосові дзвінки та перегляд веб-сторінок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Польща передала Україні ще п'ять тисяч терміналів Starlink.

Читайте також, чому запуск ракети-носія Starship від SpaceX закінчився провалом.

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