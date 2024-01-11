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Спутники Starlink с подключением к смартфонам заработали: как тестировали новую технологию

Четверг 11 января 2024 10:50
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Спутники Starlink с подключением к смартфонам заработали: как тестировали новую технологию Спутники Starlink обеспечивают надежное покрытие сети (фото: SpaceX)
Автор: Ирина Костенко

После запуска первых спутников Starlink с функцией Direct to Cell - прямым подключением к смартфонам - компания SpaceX сообщила об удачном тесте технологии.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу компании в соцсети Х рассказывает, как тестировали новые спутники.

Что рассказали в SpaceX

Согласно сообщению компании, новейшие спутники Starlink с прямым подключением интернета к смартфонам заработали.

Уточняется, что посредством технологии Direct to Cell между двумя телефонами удалось отправлять сообщения.

Спутники Starlink с подключением к смартфонам заработали: как тестировали новую технологию

Сообщения SpaceX (скриншот: twitter.com/SpaceX)

"Команда SpaceX отправила и получила первые текстовые сообщения через спутники Direct to Cell всего через шесть дней после запуска", - отметили в компании.

Спутники Starlink с подключением к смартфонам заработали: как тестировали новую технологию

Подробности о тестировании технологии (скриншот: twitter.com/SpaceX)

Основное о Direct to Cell

Спутники Starlink с функцией Direct to Cell были созданы для обеспечения полного доступа пользователей к:

  • текстовым сообщениям
  • звонкам
  • просмотру веб-страниц

При этом работать они должны повсюду, где видно небо - и на суше, и в прибрежных водах.

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Переписка с помощью Direct to Cell (фото: twitter.com/SpaceX)

Планируется, что Direct to Cell будет подключать также устройства IoT с общими стандартами мобильного протокола передачи - LTE.

Важно, что для использования новой технологии не нужно обновлять аппаратное обеспечение гаджетов или загружать специальные программы.

Отправлять текстовые сообщения пользователи могут уже сейчас, а с 2025 года новая технология будет поддерживать голосовые звонки и просмотр веб-страниц.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Польша передала Украине еще пять тысяч терминалов Starlink.

Читайте также, почему запуск ракеты-носителя Starship от SpaceX закончился провалом.

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