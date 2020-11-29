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Супермаркет в Харькове попал в громкий скандал из-за кекса по "космической" цене

Харьков, Воскресенье 29 ноября 2020 15:21
Супермаркет в Харькове попал в громкий скандал из-за кекса по "космической" цене
Высокая цена озадачила харьковчан (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

В харьковском супермаркете заметили недешевый кекс

Украинские супермаркеты не перестают удивлять своими "сюрпризами", как не мыши в продуктах, так просроченный товар. На этот раз в центре скандала один из супермаркетов Харькова.

Как сообщается в Telegram-канал "Народный Ревизор", в магазине продают кекс по цене почти две тысячи гривен. Необычно дорогу выпечку заметили покупатели, которые и сообщили об инциденте.

"Скидки для бедных, мы нашли элитный кекс с соответствующей ценой", - говорится в сообщении.

Подписчики предполагают, что вероятно, при печати ценника ошиблись. Впоследствии в Сети пользователи заметили, что на ценнике выбита цена за 160 штук. Но стоит заметить, что в коробке на фото только один кондитерский выбор.

Супермаркет в Харькове попал в громкий скандал из-за кекса по &quot;космической&quot; цене

Покупателей озадачил ценник (фото: /t.me/RevizorNarodnii/Народный Ревизор)

Напомним, в одном из супермаркетов Киева на полках рядом с продуктам заметили, как бегала мышь.

Также ранее мы писали, что в одном из магазинов Одессы мужчина приобрел овсянку с "сюрпризом". В каши были двое живых детенышей мышь.

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