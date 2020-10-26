Одного назвали Жорой: в одесском супермаркете в упаковке овсянки жили мыши (видео)

Мыши (иллюстративное фото: canva.com)

Сообщается, что мышат в овсянке было двое

В одном из магазинов Одессы продают овсянку с "сюрпризом". Так, одессит купил кашу, в которой впоследствии обнаружил двух живых мышат. Видео с мышатами опубликовано в Telegram-канале "Одесса INFO".

Как сообщается, мужчина купил кашу по дороге на рыбалку, однако поесть не получилось. Открыв пакет, он обнаружил внутри кроме овсянки, еще и живых детенышей мышей. Парень решил пристроить мышат "в добрые руки" и даже дал имена. Одному из них он уже нашел дом, а второму ищет хозяев.

"Мышей разобрали не всех. Есть вот еще Жора. Он ищет заботливые руки", — говорит мужчина на видео.

В супермаркете в Одессе мыши поселились в овсянке

Стоит отметить, что в украинских супермаркетах участились случаи попадания неожиданных "сюрпризов" в пищевые продукты. Специалисты считают, что это связано с нарушениями стандартов хранения продукции.

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