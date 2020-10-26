ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Одного назвали Жорой: в одесском супермаркете в упаковке овсянки жили мыши (видео)

Одесса, Понедельник 26 октября 2020 17:10
Одного назвали Жорой: в одесском супермаркете в упаковке овсянки жили мыши (видео)
Мыши (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Сообщается, что мышат в овсянке было двое

В одном из магазинов Одессы продают овсянку с "сюрпризом". Так, одессит купил кашу, в которой впоследствии обнаружил двух живых мышат. Видео с мышатами опубликовано в Telegram-канале "Одесса INFO".

Как сообщается, мужчина купил кашу по дороге на рыбалку, однако поесть не получилось. Открыв пакет, он обнаружил внутри кроме овсянки, еще и живых детенышей мышей. Парень решил пристроить мышат "в добрые руки" и даже дал имена. Одному из них он уже нашел дом, а второму ищет хозяев.

"Мышей разобрали не всех. Есть вот еще Жора. Он ищет заботливые руки", — говорит мужчина на видео.

В супермаркете в Одессе мыши поселились в овсянке

Стоит отметить, что в украинских супермаркетах участились случаи попадания неожиданных "сюрпризов" в пищевые продукты. Специалисты считают, что это связано с нарушениями стандартов хранения продукции.

Напомним, что ранее в Чернобыле ученые заметили редкую для Украины змею. Специалисты проводили исследования земноводных в Украине и в частности в Зоне ввиду тревожной ситуации с резким уменьшением численности амфибий в Европе.

Ранее сообщалось, что жители многоэтажек в Ивано-Франковске увидели леопарда и вызвали полицию. Одну из местных жительниц, которая гуляла с собакой, попросили отойти на безопасное расстояние. Мол, леопард собак не любит.

Также сообщалось о том, что в людном парке за чертой столицы живет стая лисиц. Люди подкармливают их даже мороженым, а волонтеры пытаются выловить.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Животные животныесупермаркет

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь