Яйца с мышами: известный киевский супермаркет попал в скандал

Киевлянка нашла мышь на яйцах в супермаркете
В одном из супермаркетов Киева на полках рядом с продуктам бегает мишь. Четвероногого грызуна обнаружила клиент магазина в Голосеевском районе столицы. Женщина обнародовала видеодоказательство ужасной находки в Сети.
Как говорится в сообществе "На Теремках" в Facebook, мышь увидели в лотке яиц. Она сидела просто на пищевом продукте и даже не убегала.
В публикации автор видео уточнила, что инцидент произошел в одном из магазинов на улице Композитора Лятошинского. Пользователи Сети под ее публикацией пишут, что это может быть супермаркет популярной сети "Велмарт".
Видео: мышь на яйцах в супермаркете
Пользователи Facebook под постом выразили свое возмущение из-за найденной мыши в супермаркете, а некоторые оставили ироничные комментарии:
Напомним, в одном из магазинов Одессы мужчина приобрел овсянку с "сюрпризом". В каше были двое живых детенышей миш.
Также ранее в Киеве в супермаркете популярной сети "Фуршет" покупатели заметили крысу, которая залез на прилавок с хлебобулочными изделиями и устроила себе трапезу.