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Яйца с мышами: известный киевский супермаркет попал в скандал

Киев, Воскресенье 08 ноября 2020 13:41
Яйца с мышами: известный киевский супермаркет попал в скандал
На яйцах в супермаркете сидела мышь (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Киевлянка нашла мышь на яйцах в супермаркете

В одном из супермаркетов Киева на полках рядом с продуктам бегает мишь. Четвероногого грызуна обнаружила клиент магазина в Голосеевском районе столицы. Женщина обнародовала видеодоказательство ужасной находки в Сети.

Как говорится в сообществе "На Теремках" в Facebook, мышь увидели в лотке яиц. Она сидела просто на пищевом продукте и даже не убегала.

В публикации автор видео уточнила, что инцидент произошел в одном из магазинов на улице Композитора Лятошинского. Пользователи Сети под ее публикацией пишут, что это может быть супермаркет популярной сети "Велмарт".

    Видео: мышь на яйцах в супермаркете

    Пользователи Facebook под постом выразили свое возмущение из-за найденной мыши в супермаркете, а некоторые оставили ироничные комментарии:

    • "Это обычное дело, кто работал в торговле, еще и не такое можно увидеть, на складе особенно, значительно большие по размеру бегают".
    • "Вылупился".
    • "Милость какая, все равно яйца термо обрабатывают. Я не думаю, что сейчас найдутся отважные выпить сырое яйцо для здоров'я".
    • "Висиживает".
    • "Похолодало, зашла погреться и перекусить".
    • "Мыши уже яйца едят, у них тоже голод!"
    • "Просто из мясного отдела убежала, бывает"
    • "Ох, интересно службы хоть какие-то отреагируют? Или это будет скоро нормой во всех продуктовых магазинах?"

    Напомним, в одном из магазинов Одессы мужчина приобрел овсянку с "сюрпризом". В каше были двое живых детенышей миш.

    Также ранее в Киеве в супермаркете популярной сети "Фуршет" покупатели заметили крысу, которая залез на прилавок с хлебобулочными изделиями и устроила себе трапезу.

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