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"Супермама" 9 сезон: коли і де дивитися перші випуски, всі учасниці

Понеділок 03 березня 2025 16:01
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"Супермама" 9 сезон: коли і де дивитися перші випуски, всі учасниці Шоу "Супермама" повертається на СТБ (кадр з 1 випуску)
Автор: Поліна Іваненко

Популярне реаліті-шоу "Супермама" повертається. 9 сезон обіцяє глядачам ще більше зворушливих історій та захоплюючих моментів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де і коли дивитися нові випуски "Супермами", і хто візьме участь у шоу.

Де і коли дивитися випуски "Супермами-9"

Старт нового сезону шоу відбудеться 3 березня. Випуски "Супермами" виходитимуть з понеділка по четвер о 18:50 на телеканалі СТБ.

Також нові випуски виходитимуть на YouTube-каналі "Супермама".

Щотижня четвірка мам з різними поглядами на виховання оцінюватимуть одна одну за трьома критеріями: виховання дітей, хазяйновитість та самореалізація. Ведучий проекту Дмитро Карпачов також виставить свою оцінку. Мама, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання "Супермама".

Відомо, що всього цієї весни глядачі побачать 56 історій материнства, які "зворушують, надихають, мотивують та доводять, що українські мами дійсно незламні". В проекті візьмуть участь матусі з Ужгорода, Полтави, Вінниці, Львова, Чернівців та Києва. Глядачі дізнаються про вірменські, угорські та італійські методи виховання.

Що відомо про учасниць 1, 2, 3 і 4 випусків 9 сезону "Супермами"

Першими свої методи виховання продемонструють мешканки Києва.
&quot;Супермама&quot; 9 сезон: коли і де дивитися перші випуски, всі учасниціУчасниці нової "Супермами"

Луїза. Мама чотирьох дітей. Розлучена, але підтримує чудові стосунки з колишніми чоловіками. Вона виховує двійнят-підлітків та молодших синів. Луїза - успішна бізнесвумен, власниця салонів краси в Харкові та Києві. Всю хатню роботу мама делегує, а готує лише прості страви. Таким самим принципам вона навчає і свою доньку. А ось вихованням синів, на думку Луїзи, мають займатися чоловіки.

Альона. Езотерична мама. Самостійно виховує 9-річного сина Кирила. Вона захоплюється астрологією, таро та IT, і намагається передати свою любов до знань сину. Альона - тривожна мама, яка контролює кожен крок дитини та підлаштовує роботу під його потреби.

Анастасія. Терпляча мама. Виховує 4-річну доньку Василісу. Вона стала блогеркою, щоб мати більше часу для дитини. Учасницю реаліті прозвали справжньою хейтеркою міста, адже вона публікує відверті огляди на заклади харчування, комплекси тощо. А ще вона дозволяє доньці робити майже все, що заманеться - дівчинка може малювати на шпалерах, сидіти у гаджетах необмежену кількість часу тощо.

Ельза. Мама трьох дітей. 29-річна героїня самостійно виховує 12-річну Маріанну, 10-річного Гліба та 8-річного Дениса. Вона приділяє багато уваги собі, займається спортом та відвідує косметолога. Її забезпечує хлопець, що дозволяє їй повністю присвятити себе родині. Ельза привчає дітей до обов'язків та використовує систему фінансових заохочень.

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